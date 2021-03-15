Возвращение Билли Айлиш и альбом Тейлор Свифт: итоги церемонии вручения премии «Грэмми»

14 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 63-й премии «Грэмми». Награду «Запись года» получила триумфатор предыдущей премии Билли Айлиш за песню Everything I Wanted. Альбомом года признали пластинку Тейлор Свифт Folklore. Статуэтка за песню года досталась авторам композиции I Can’t Breathe, которая посвящена памяти Джорджа Флойда. Лучшим новым артистом стала рэп-исполнительница Megan Thee Stallion.

14 марта Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми». Артисты и ведущие разместились под крышей Лос-Анджелесского конференц-центра (ранее артисты традиционно выступали в Стейплс-центре). Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло без зрителей.

Наградой за запись года была отмечена композиция Билли Айлиш Everything I Wanted. Исполнительница обошла Дуа Липу, Megan Thee Stallion и Бейонсе, Doja Cat, Post Malone коллектив Black Pumas. В прошлом году Айлиш удалось собрать награды во всех четырёх главных категориях.

«Альбомом года» стал Folklore Тейлор Свифт. На премию в этой номинации претендовали такие артисты, как Coldplay (Everyday Life), HAIM (Woman In Music Pt. III), Дуа Липа (Future Nostalgia) и другие.

«Грэмми» за песню года получили хип-хоп певица H.E.R. и авторы Тиара Томас и Дернст Эмиль II за песню I Can’t Breathe. Композиция посвящена памяти Джорджа Флойда.

Среди избранных песен также были Cardigan Тейлор Свифт, Don’t Start Now Дуа Липы, Circles в исполнении Post Malone, Black Parade Бейонсе и другие хиты.

Лучшим новым артистом стала Megan Thee Stallion — она соревновалась за приз с кантри-певицей Ингрид Эндресс, рокершей Фиби Бриджес, рэп-исполнителями Doja Cat, Chika и D smoke, диджеем и композитором Kaytranada, а также Ноа Сайрус — сестрой Майли Сайрус.

В номинациях жанра поп награды получили Гарри Стайлз (лучшее сольное исполнение — Watermelon Sugar), Леди Гага и Ариана Гранде (Лучший дуэт — Rain on Me), Джеймс Тейлор (Лучший традиционный поп-альбом — American Standard) и Дуа Липа (Лучший поп-альбом — Future Nostalgia). Среди номинантов также были Джастин Бибер, коллектив из Южной Кореи BTS, Рене Зеллвегер и другие.

В категориях для музыкантов жанра R&B отметились Бейонсе (с песней Black Parade) и Джон Ледженд (он получил статуэтку за альбом Bigger Love).

Reuters

© CBS

Бейонсе также получила два приза в номинациях, посвящённых жанру рэп — за песню Savage, записанную в дуэте с Megan Thee Stallion певиц наградили в категориях «Лучшее исполнение» и «Лучшая песня».

Несколько категорий «Грэмми» посвящены композициям для кино, телевидения, видеоиграх и других визуальных проектов. Приз за лучший саундтрек получила Хильдур Гуднадоуттир, автор музыкального сопровождения к ленте Тодда Филлипса «Джокер». Ранее за эту работу она была удостоена премий «Оскар», «Эмми прайм-тайм», «Золотой Глобус», BAFTA и других.

Билли Айлиш и её брат Финнеас О’Коннелл взяли награду за песню No Time To Die, которая записана для фильма «Не время умирать».

Наиболее выдающимся музыкальным видео признали клип на композицию Бейонсе, WizKid и Блю Айви Картер Brown Skin Girl. Награды этого года принесли Бейонсе звание самой титулованной артистки за всю историю премии.

За лучший альбом современной христианской музыки награду забрал Канье Уэст — он представлял пластинку Jesus Is King.

В 2021 году на «Грэмми» были номинированы два россиянина. Пианист Даниил Трифонов претендовал на премию в категории «Лучшее сольное исполнение классического произведение на музыкальном инструменте» за запись альбома Destination Rachmaninov — Arrival. Он уступил скрипачу Ричарду О'Нилу.

Дирижёр Максим Емельянычев выдвигался на премию за работу над оперой Георга Фридриха Генделя «Агриппина». Ему также не улыбнулась удача. Приз достался дирижёру Дэвиду Робертсону, который работал над оперой Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».

Больше всего номинаций (в общей сложности девять) в этом году получила Бейонсе Ноулз-Картер: академики рассматривали её песню Black Parade и дуэт с Megan Thee Stallion Savage в нескольких категориях, также певица получила статуэтку за клип Brown Skin Girl.

На шесть наград претендовали Тейлор Свифт и Дуа Липа, столько же номинаций получил Родди Рич (из них дважды в категориях «Лучшая песня в жанре рэп» и «Лучшее исполнение (мелодический рэп)».

В ноябре 2020 года, после оглашения списка номинантов, певец The Weeknd (Эйбeл Тесфайе) обвинил организаторов премии в коррупции и заявил, что процесс отбора должен стать более прозрачным. Музыкант не получил ни одной номинации.

В соцсетях Тесфайе поддержал Элтон Джон, который назвал композицию The Weeknd Blinding Lights достойной главных призов— за запись года и песню года.

К повышению прозрачности отбора призвала и исполнительница Холзи, которая также не была номинирована на премию 2021 года. Она отметила, что награда не всегда вручается за достижения в сфере музыки или культуры в целом — зачастую это политический вопрос.

В марте внимание к своей персоне в связи с предстоящей церемонией решил привлечь Зейн Малик. Он написал в Twitter, что номинацию могут получить только те артисты, которые состоят в дружеских отношениях с организаторами, и пообещал послать им коробку сладостей. Однако претендовать на награду в этом году Малик не мог, поскольку у него не было релизов, отвечающих требованиям премии.

Церемония «Грэмми» в 2021 году включала как выступления артистов непосредственно в Лос-Анджелесском конференц-центре, так и заранее записанные номера: это было необходимо, чтобы соблюсти протоколы, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Для артистов, которые исполняли свои песни на мероприятии, было организовано четыре отдельных сцены (и ещё одну заняли ведущие). В этом году исполнительный продюсер шоу Билл Уинстон также включил в программу видеоприветствия от руководства независимых музыкальных площадок, чтобы поддержать малых игроков индустрии.