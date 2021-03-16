Шпионские игры и советский Хатико: какие фильмы выходят в российский прокат на этой неделе

На этой неделе в кинотеатрах начинается показ американского криминального боевика «Никто» от российского режиссёра Ильи Найшуллера. Также на больших экранах можно будет увидеть британский триллер «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли и польскую фестивальную драму «Снега больше не будет». Для семейного просмотра подойдут основанная на реальных событиях приключенческая лента «Пальма» — про собаку, которая два года ждала хозяина в аэропорту, итальянская картина «Мой брат — супергерой!» и комедийный мультфильм по мотивам мрачной немецкой сказки «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

«Никто» (Nobody)

На первый взгляд, главный герой криминального триллера «Никто» — обыкновенный американец. Хатч Мэнселл вместе с женой воспитывает двоих детей и ведёт ничем не примечательный образ жизни, стараясь забыть о своём тёмном прошлом. Мужчина переживает кризис среднего возраста и чувствует, что близкие не уважают его. Проблема обостряется после того, как в дом Мэнселла врываются воры, а он, опасаясь возможных последствий, даже не пытается их остановить. Однако герой всё-таки теряет контроль, когда на его глазах хулиганы пристают к незнакомой девушке. Проучив их, Мэнселл вспоминает, кто он такой.

Главную роль в фильме исполнил звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. К этому проекту артист готовился два года, занимаясь единоборствами под руководством опытного каскадёра.

Впрочем, по словам Оденкёрка, куда сложнее ему дался образ классического героя боевика, не допускающего ни малейшей иронии.

«Мне предстояло распрощаться с возможностью остроумничать и подшучивать над самим собой. Мне тяжело сниматься в сцене, которая делается на полном серьёзе… То же самое и с «Лучше звоните Солу». Когда я не могу подмигнуть аудитории… Когда персонаж сам понимает, что ведёт себя смешно, и я могу (это обыграть. — RT) — вот это больше похоже на моё естественное состояние», — рассказал актёр в беседе с IGN.

Постановкой фильма занимался российский режиссёр Илья Найшуллер («Хардкор»). Второстепенные роли в ленте исполнили в том числе Алексей Серебряков и Александр Паль.

«Игры шпионов» (The Courier)

Сюжет британского триллера «Игры шпионов» берёт начало в 1960 году, в период холодной войны. По сюжету советский офицер ГРУ Олег Пеньковский сообщает MI6, что готов сотрудничать и делиться секретной информацией. Однако служба не может отправить в Советский Союз своего агента и использует для связи с Пеньковским британского бизнесмена Гревилла Винна.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале Sundance в январе 2020 года. Ленту тепло встретили критики: её рейтинг свежести на портале Rotten Tomatoes составляет 80%. Рецензенты отмечают, что картину нельзя назвать непредсказуемой — ей не хватает неожиданных сюжетных поворотов. Тем не менее «Игры шпионов» — интересная лента об обычных людях, оказавшихся в эпицентре холодной войны.

Многие также отмечают выдающуюся игру актёров — главные роли в фильме исполнили Бенедикт Камбербэтч и Мераб Нинидзе.

«Пальма»

В основу семейной приключенческой российско-японской ленты «Пальма» легла реальная история, произошедшая в аэропорту Внуково в середине 1970-х. Один пассажир планировал перелёт вместе с немецкой овчаркой, но её не пустили на борт. Тогда мужчина оставил питомца и улетел один. Два года собака жила на территории аэропорта и встречала каждый Ил-18 в ожидании хозяина. Её заметил пилот Вячеслав Валентэй. Благодаря ему история получила широкую огласку, а овчарка нашла новый дом.

Режиссёром фильма стал Александр Домогаров — младший. По его словам, несмотря на похожую завязку, «Пальма» не повторяет сюжет голливудского «Хатико». Российская лента посвящена не только теме преданности животных. В центре внимания кинематографистов также оказались взаимоотношения главных героев: пилота в исполнении Виктора Добронравова и его сына.

Впрочем, существует вторая версия фильма, созданная специально для японского проката. Действие отдельных её эпизодов разворачивается в наши дни, а в дополнительной сцене, которую не увидит российский зритель, присутствует очевидная отсылка к «Хатико». Одну из ролей в японской версии исполнил отец режиссёра — актёр Александр Домогаров.

«Снега больше не будет» (Śniegu już nigdy nie będzie)

Российская премьера фильма Малгожаты Шумовской и Михаила Энглерта «Снега больше не будет» была запланирована ещё на 4 февраля, но в последний момент релиз перенесли на март. Ранее фильм выдвигался от Польши на соискание премии «Оскар», однако в шорт-лист не вошёл.

Главный герой картины — массажист Женя. Он стал свидетелем аварии на Чернобыльской АЭС, а теперь живёт и работает в Польше, демонстрируя богатым клиентам свои выдающиеся способности: лечит не только их тела, но и души, быстро находя подход к любому незнакомцу.

Шумовска и Энглерт подчёркивают, что в этой ленте главное — тема духовной составляющей.

По словам постановщиков, за внешним достатком состоятельных героев фильма кроется духовная пустота и бессознательная тоска. Эти персонажи жаждут «прикосновений, близости, секса, понимания, свободы» и переносят свои фантазии на массажиста, который стал «зеркалом, в котором они отчётливо могут увидеть собственное отражение».

«Мой брат — супергерой!»

Сюжет итальянской ленты «Мой брат — супергерой!» основан на реальной истории, описанной в одноимённой книге 18-летнего Джакомо Маццариолы. Тот рассказывает о себе и младшем брате Джованни, у которого обнаружили синдром Дауна. В детстве Джакомо считал, что Джованни — супергерой. А позже начал стыдиться брата и скрывать его от своих друзей. Автору потребовалось немало времени, чтобы понять: лишняя хромосома — это не приговор.

Режиссёр фильма Стефано Чипани отметил, что стремился передать настроение и эмоции 13-летнего подростка, который пытается смириться с диагнозом брата.

«Подросток, который пытается убежать от сковывающего его ужаса, который влюбляется, когда ищет выход из своего положения, и создаёт новую идентичность — это, на мой взгляд, потрясающая, лиричная и универсальная идея», — подчеркнул постановщик.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

Производством анимационной ленты «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», основанной на изданной братьями Гримм немецкой народной сказке, занимались российские компании СТВ и Wizart Animation при участии американской QED International («Дедушка лёгкого поведения», «Ярость», «Район №9»).

По словам создателей мультфильма, они переосмыслили классическую историю, известную своим мрачным сюжетом. Авторы задумывали комедийную приключенческую ленту для семейного просмотра и в то же время пытались сохранить в ней ключевые черты сказки.

«Мы хотели не переделать, а переосмыслить. Оставить логику повествования и нанизать какие-то дополнительные детали. История начинает играть новыми красками, становится другой, но при этом ты понимаешь, что это всё равно «Ганзель и Гретель», — объяснил режиссёр и сценарист Алексей Цицилин.

Согласно сюжету, загадочным образом исчезает король страны, в которой разворачивается действие мультфильма, а расследование происшествия поручают Гретель — секретному агенту Отдела магической безопасности. Напарником девушки становится её брат, мошенник Ганзель. Вместе им предстоит раскрыть тайны волшебного мира и одолеть злую ведьму.