Санитары человечества: в сети выходит сериал «Вампиры средней полосы»

В четверг в сети начинается показ восьмисерийного комедийного детектива «Вампиры средней полосы». В центре сюжета — семейство упырей из Смоленска. Они давно не убивают людей, питаются донорской кровью и мирно живут по соседству со смертными. Однако покою вампиров приходит конец, когда в их краях находят два обескровленных тела. Подозрение падает на главных героев. Роли в сериале исполнили Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Анна Кузнецова, Глеб Калюжный, Татьяна Догилева и другие артисты.

18 марта на видеосервисе START начинается показ комедийного сериала «Вампиры средней полосы». Над проектом работал постановщик Антон Маслов, известный по «ИП Пирогова» и «Отелю Элеон». Среди сценаристов — создатели таких популярных лент, как «Фитнес», «Сваты» и «Папины дочки». В качестве продюсеров над картиной трудились в том числе Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк и Денис Жалинский, подарившие зрителям целый ряд громких проектов: «Кухня», «Шторм», «Мамочки» и прочие.

Всего в сериале восемь эпизодов, два из которых будут доступны в день премьеры.

По сюжету в современном Смоленске уже долгие годы живёт семья вампиров во главе с дедом Славой (Юрий Стоянов). Ранее он сам обратил других главных героев — французского врача Жана (Артём Ткаченко), сотрудницу полиции Анну (Екатерина Кузнецова) и студента Женю (Глеб Калюжный). Последний обрёл вечную жизнь накануне описываемых в сериале событий, пока ещё не слишком хорошо представляет, что ему делать в новых реалиях, и только добавляет близким хлопот.

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Согласно мирному договору, заключённому ещё в середине XVIII века, вампирам запрещено убивать людей. Тех, кто нарушает правило, ждёт смерть. Поэтому упыри питаются преимущественно донорской кровью. Случаи нападения на людей всё-таки бывают, однако на этот счёт у вампиров есть чёткая инструкция: забрать литр крови и оставить человека в живых. За соблюдением условий договора следят так называемые хранители.

Кроме того, некоторые герои утверждают, что охотятся только на людей, пренебрегающих моральными принципами. Себя же они и вовсе считают санитарами человечества.

Спокойная жизнь смоленских вурдалаков заканчивается, когда в окрестностях города находят два обескровленных тела. Параллельно становится известно ещё о нескольких аналогичных происшествиях в других частях России. Подозрение падает на главных героев, и, чтобы оправдать себя в глазах хранителей, они одновременно с полицией приступают к поискам настоящего убийцы.

Детективная линия сериала хоть и не обещает обилия неожиданных сюжетных поворотов, но интригует с самого начала: раньше времени обнаружить убийцу не получится, подсказок не хватит даже на самые скромные догадки. Тем более что действие не стоит на месте и вампирами вдруг оказываются герои, от которых этого совсем не ожидаешь.

© kinopoisk.ru

Однако ещё интереснее следить не за расследованием, а за повседневной жизнью и бытом смоленских вампиров. В отличие от подавляющего большинства фильмов и сериалов аналогичной тематики, здесь вампиры представлены исключительно положительными и добрыми персонажами. Даже их мораторий на убийства выглядит не тяжёлой жертвой, принесённой ради соблюдения некоего равновесия (хотя и без этого не обошлось), а вполне искренним осознанным шагом — герои в самом деле не хотят никого обидеть. Куда больше их заботят взаимоотношения внутри семьи и собственное мирное существование, мало отличающееся от жизни простых смертных: вампиры ходят на обыкновенную работу и увлекаются вполне обыденными вещами. Место для любви и прочих чувств в их сердцах тоже находится.

Характеры героев раскрываются медленно: за первую серию авторам ленты удалось более-менее очертить образ деда Славы и его новообращённого «внука», а вот остальные герои пока отстают. Скорее всего, их личности будут разобраны в следующих эпизодах.

Российские вампиры оригинальны и тем, что опровергают все классические мифы о себе подобных: герои сериала не боятся ни чеснока, ни солнечного света, а также отражаются в зеркале. Правда, герой Стоянова предпочитает спать в гробу, но это, по его собственным словам, лишь дань традиции.

© kinopoisk.ru

В то же время, проект «Вампиры средней полосы» нельзя назвать полностью оригинальным — зрителю он напомнит сразу несколько уже вышедших картин об упырях. Благодаря ключевой проблеме сериала напрашивается его сравнение с фильмами Тимура Бекмамбетова «Ночной Дозор» и «Дневной Дозор» — там завязкой также послужило нарушение Мирного договора, способное привести к крушению равновесия между светом и тьмой.

По уровню реалистичности и изображению вампирского быта лента Антона Маслова представляет собой что-то среднее между триллером Джима Джармуша «Выживут только любовники» и комедийным хоррором новозеландских постановщиков Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри». К слову, именно последний проект вдохновил режиссёра на создание нового сериала. В вопросе взаимоотношений и семейных ценностей «Вампиров средней полосы» можно сравнить с фильмом Тима Бёртона «Мрачные тени».

Однако все сходства нельзя назвать заимствованиями — это лишь похожие драматургические решения, неизбежные в контексте разговора о вампирах.

Кроме того, авторы сериала привнесли в вампирский сюжет много своего. В первую очередь это — российский колорит, в который киношные упыри погружаются нечасто. Речь не только о его внешних атрибутах — интерьерах и экстерьерах, но и о социальных и профессиональных проблемах, с которыми, подобно обычным людям, сталкиваются главные герои.

Также погрузиться в атмосферу помогают яркие флешбеки, переносящие зрителя в разные исторические периоды, свидетелями которых за свою долгую жизнь довелось стать деду Славе. А сдержанный юмор, забавные устаревшие фразы, которые использует герой Стоянова, и в какой-то мере каррикатурные образы персонажей делают эту историю лёгкой, позитивной и совершенно не страшной.