Пороховая бочка Европы: тест RT о Балканах
Балканский полуостров часто называют «пороховой бочкой Европы». Сложные взаимоотношения стран региона друг с другом и с мировыми державами, спорные границы и столкновение национально-освободительных движений создали предпосылки для множества конфликтов. Россия во все времена проводила самостоятельную политику на Балканах и защищала государства полуострова. Что вы можете вспомнить об отношениях России и Балкан? Проверьте себя с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © imageBROKER / Michael Runkel
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