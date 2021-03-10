Назад в Аризону: Стивен Спилберг снимет фильм о своём детстве

Стивен Спилберг станет режиссёром и соавтором сценария к фильму, частично основанному на событиях из его детства и юности. Действие картины будет разворачиваться в городе Финикс на юго-западе США, где Спилберг провёл несколько лет жизни. На роль матери главного героя рассматривается актриса Мишель Уильямс. Названия у ленты пока нет. Съёмки должны начаться летом 2021-го, а премьера запланирована на 2022 год.

Американский режиссёр Стивен Спилберг планирует снять фильм, частично основанный на событиях из собственных детства и юности. Названия у будущей картины пока нет.

По информации Variety, главным героем ленты станет мальчик, а затем подросток. События развернутся в Финиксе (штат Аризона), где Стивен Спилберг жил в конце 1950-х — начале 1960-х. Значительная часть ленты будет посвящена отношениям героя с родителями. Повествование охватывает несколько периодов в жизни протагониста.

Роль матери Стивена может исполнить актриса Мишель Уильямс. В настоящее время ведутся переговоры относительно её участия в проекте. Также проходит кастинг на остальные роли — в нём задействованы в том числе дети-актёры разных возрастов.

Спилберг впервые с 2001 года (когда в прокат вышла научно-фантастическая драма «Искусственный разум») выступит как режиссёр и соавтор сценария. Также сценарием будет заниматься Тони Кушнер. Кинематографисты уже работали вместе над картинами «Мюнхен», «Линкольн» и «Вестсайдская история» (премьера последней ожидается в декабре 2021 года).

Начало съёмок биографического фильма намечено на лето 2021 года. Премьера ленты запланирована на 2022-й.

Стивен Спилберг на съёмках фильма «Инопланетянин»

© Universal Pictures

Жизни и творчеству Спилберга уже посвящён вышедший в 2017 году документальный фильм «Спилберг». В нём рассказывается о первом опыте постановщика в любительском кино, однако в новой картине должно быть куда больше подробностей о становлении режиссёра.

Семья Спилберга переехала в Финикс в 1957 году, когда будущему кинематографисту было десять лет. Интерес к фантастике у Стивена в значительной степени сформировался под влиянием отца, Арнольда Спилберга. Тот увлекался астрономией и, когда семья жила в Аризоне, зачастую вывозил детей на природу смотреть на метеоритные дожди.

«У моего отца был ключ ко Вселенной, которым он открыл моё воображение. Я бесконечно благодарен ему за это», — признавался Спилберг в одном из интервью.

По словам постановщика, интерес к кинематографу у него тоже возник благодаря отцу: у того была кинокамера для записи семейных поездок. Будучи ребёнком, Стивен критиковал результат этих съёмок, и однажды отец предложил ему попробовать снимать самостоятельно. Вскоре Спилберг-младший начал делать постановочные кадры и пробовать различные технические решения.

Стивен Спилберг на съёмках фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы»

© Lucasfilm

В центре сюжета одного из первых художественных фильмов Спилберга было крушение игрушечных поездов. В 1958 году постановщик снял девятиминутную ленту The Last Gunfight («Последняя перестрелка»), а в 1962-м выиграл первый приз на региональном конкурсе для молодых кинематографистов с 40-минутным военным фильмом «Побег в никуда».

Спилберг признавался, что в подростковом возрасте ему часто не хватало внимания отца-трудоголика. В то же время с матерью у режиссёра сложились особые отношения.

«Мама была для нас не столько родителем, сколько своего рода старшей сестрой. Она была Питером Пэном и отказывалась взрослеть», — вспоминал режиссёр.

В школьные годы Спилберг испытывал трудности из-за еврейского происхождения. «Мне неприятно в этом признаваться, но когда мне было семь, восемь или девять лет, я стеснялся того, что мы были ортодоксальными евреями, да простит меня Господь. Мне было неловко от того, как еврейские обряды, которые практиковали мои родители, выглядели со стороны. В старшей школе меня били и шпыняли. Дважды разбивали мне нос. Это было ужасно», — цитирует режиссёра Aish.

Многие события из детства и юности Спилберга повлияли на его дальнейший творческий путь. Появление ленты «Инопланетянин» стало прямым следствием развода родителей кинематографиста. В большей части фильмов Спилберга прослеживается тема одиночества — это связано с тем, что в подростковом возрасте у него были проблемы в отношениях со сверстниками. А действие картины 2015 года «Шпионский мост» разворачивается на фоне Холодной войны, которая в детстве пугала будущего режиссёра — он боялся, что власти могут применить ядерное оружие.

«Я считаю все свои фильмы личными, поскольку в каждом из них какая-то часть истории основана на опыте моей семьи», — говорил Стивен Спилберг.