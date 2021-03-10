Настоящие друзья и чудовищная бывшая: что смотреть в кино в выходные

На этой неделе в российский прокат выходит сразу два фильма, победивших на престижных кинофестивалях: «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Нос, или Заговор «не таких» Андрея Хржановского. Также в числе российских релизов — драма «Пальмира» об отце, который пытается спасти завербованную террористами дочь, и хоррор «Бывшая» об опасности соцсетей. Звездным актёрским составом порадуют ленты «Супернова», в которой снялись Колин Фёрт и Стэнли Туччи, а также «Трафик» с Гари Олдманом, Эванджелин Лилли и Арми Хаммером.

«Земля кочевников» (Nomadland)

Ферн (Фрэнсис Макдорманд) потеряла и мужа-шахтёра, и место преподавательницы. В поисках работы она обустраивает жилище в фургоне и становится современной кочевницей.

Автор сайта Rogerebert.com Брайан Таллерико отмечает, что режиссёр Хлоя Чжао не пытается вызвать у зрителей жалость к Ферн, но также не преуменьшает её одиночество и горести. Критик хвалит работу исполнительницы главной роли: по его словам, в этом фильме игра Макдорманд особенно пронициательна и утончённа.

«Земля кочевников» основана на одноимённой книге Джессики Брудер. Картина получила главный приз Венецианского кинофестиваля и два «Золотых глобуса» — как лучший фильм и за лучшую режиссуру.

«Супернова» (Supernova)

Режиссёр и сценарист картины «Супернова» Гарри Макквин стал исследовать феномен деменции на ранней стадии, когда с этим заболеванием столкнулись люди из его окружения. Постановщик общался с больными и их родственниками, сотрудничал с профильными организациями. Маккуин задался целью показать, что происходит в жизни человека, если она идёт на спад.

По сюжету музыкант Сэм (Колин Фёрт) и страдающий от деменции писатель Таскер (Стэнли Туччи) отправляются в путешествие по Англии. Радостные встречи с близкими людьми омрачены тем фактом, что болезнь Таскера прогрессирует, и он теряет память.

Когда Сэм осознаёт, что его друг собирается свести счёты с жизнью, то старается наполнить последние дни Таскера яркими впечатлениями и позитивными эмоциями.

Фильм входит в лонг-лист предстоящей премии BAFTA. На награду за роль второго плана может претендовать Стэнли Туччи. Интересно, что Туччи и Фёрт уже много лет дружат в реальной жизни.

«Нос, или Заговор «не таких»

В своём новом мультфильме Андрей Хржановский соединил повесть Николая Гоголя «Нос» и одноимённую оперу Дмитрия Шостаковича. Снять мультфильм Хржановский планировал на протяжении 40 лет, и разрешение перенести на экран оперу он получил лично от Шостаковича.

Композитор также стал одним из действующих лиц ленты наряду с художником Павлом Филоновым и режиссёром Всеволодом Мейерхольдом.

В интервью Filmpro Хржановский отметил, что произведения Гоголя изначально подходят для экранизации.

«Если вы будете читать, скажем, начало его «Невского проспекта» и другие его произведения, вы поймёте, что это — раскадровка анимационного сценария», — отметил он.

Премьера ленты состоялась в январе 2020 года на фестивале в Роттердаме. Также картину показывали на смотре в Анси и на российском «Кинотавре».

«Пальмира»

В центре сюжета фильма Ивана Болотникова («Хармс») — семейная трагедия на фоне войны с терроризмом. Главный герой Артур — житель одного из горных селений Дагестана. Ему сообщают, что его дочь Марьям, которая училась в Москве, бросила институт и сбежала в Сирию: девушку завербовали террористы. Артур собирается спасти дочь, противопоставив религиозному фанатизму любовь.

«В фильме мы говорим о ценностях человеческой жизни. Наш герой бросается спасать свою семью, едет в Сирию. Это ни в коем случае не военная операция, никакие международные коалиции, — ничего за этим не стоит. Просто судьба семьи в данных ужасных обстоятельствах», — приводит слова продюсера Андрея Сигле портал ProfiCinema.

Сигле также рассказал, что в процессе работы над лентой по вымышленной истории кинематографисты многое узнали о похожих ситуациях из реальной жизни. Несмотря на название, сюжет ленты не имеет отношения к конкретному сирийскому городу — кинематографисты оперируют собирательными образами.

«Трафик» (Crisis)

Оригинальное название фильма Николаса Джареки («Порочная страсть») отсылает к опиоидному кризису и одновременно кризису здравоохранения в США. Сложившаяся в Штатах ситуация показана через истории трёх людей.

Агент управления по борьбе с наркотиками внедряется в банду, чтобы поймать крупных преступников, а заодно отомстить за сестру. Учёный решается рассказать о побочных эффектах нового обезболивающего, которое якобы не вызывает привыкание, наперекор влиятельному поставщику. Мать самостоятельно берётся за расследование гибели сына, по официальной версии скончавшегося от передозировки наркотиков.

Зрительский рейтинг картины на портале Rotten Tomatoes составил 76%, однако профессиональные критики не столь благосклонны: пока у ленты лишь 42% «свежести». Автор сайта Screenrant Мэй Абдулбаки предупреждает, что в фильме слишком много деталей, за которыми теряется основной смысл.

По мнению критика, «Трафику» не хватает напряжённости, драматизма и риска — да и в целом повествование поверхностно.

Тем не менее, картина может привлечь зрителя звёздным актёрским составом. В фильме снялись Эванджелин Лилли, Арми Хаммер, Гари Олдман, Мишель Родригес и другие знаменитости.

«Бывшая»

Действие дебютного полнометражного фильма Евгения Пузыревского разворачивается вокруг молодой пары. Главного героя Сашу и его невесту Катю начинает преследовать бывшая Саши. Поначалу она пишет возлюбленному в соцсетях, однако позже находит его и в реальном мире. Когда выясняется, что сталкерша недавно покончила с собой, ситуация становится ещё более неприятной.

«Эта картина о том, что все наши поступки оставляют след в жизни, иногда совсем не такой, как мы себе представляем или нам хотелось бы, и о том, что наше прошлое всегда преследует нас», — отметил один из продюсеров ленты Владислав Северцев. Вместе с коллегой по фильму Дмитрием Литвиновым он ранее работал над хоррором «Невеста».

Роли в «Бывшей» исполнили Вера Панфилова (Кинчева), Константин Белошапка, Сергей Двойников, Екатерина Шумакова и другие.

Панфилова призналась, что согласилась на участие в проекте, чтобы справиться с собственными страхами. «Мне было интересно поработать в этом жанре, попробовать себя, потому что я категорически не смотрю ужасы — не могу, очень восприимчива... В общем, я пошла в этот жанр для того, чтобы познакомиться с ним изнутри», — рассказала артистка.