Стихи, проза или пьеса: тест RT о произведениях русских литераторов

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Ещё со школы мы знаем, что художественная литература разнообразна, она подразделяется на множество жанров и форм. Романы, пьесы, стихи — лишь часть из них. Сможете ли вы угадать, из какого произведения русских классиков — драматургического, прозаического или стихотворного — взята та или иная цитата? Проверьте себя с тестом RT.
Стихи, проза или пьеса: тест RT о произведениях русских литераторов
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

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