Стихи, проза или пьеса: тест RT о произведениях русских литераторов
Ещё со школы мы знаем, что художественная литература разнообразна, она подразделяется на множество жанров и форм. Романы, пьесы, стихи — лишь часть из них. Сможете ли вы угадать, из какого произведения русских классиков — драматургического, прозаического или стихотворного — взята та или иная цитата? Проверьте себя с тестом RT.
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
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