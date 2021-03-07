Стихи, проза или пьеса: тест RT о произведениях русских литераторов

Ещё со школы мы знаем, что художественная литература разнообразна, она подразделяется на множество жанров и форм. Романы, пьесы, стихи — лишь часть из них. Сможете ли вы угадать, из какого произведения русских классиков — драматургического, прозаического или стихотворного — взята та или иная цитата? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Владимир Астапкович