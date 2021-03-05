«Как песню, слагаешь ты лёгкий танец»: тест RT об истории русского балета

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RT
Русский балет более чем за три века своего существования стал одним из символов России. Он возник как придворное развлечение, но вскоре стал одной из основ культурной жизни страны наряду с литературой и музыкой. В начале прошлого столетия после нескольких Русских сезонов за границей и крупных гастролей русский балет стал международным брендом, затмив основоположников жанра — французов и итальянцев. О развитии балета и о людях, сделавших его знаменитым во всём мире, — тест RT.
«Как песню, слагаешь ты лёгкий танец»: тест RT об истории русского балета
  • РИА Новости
  • © Анатолий Гаранин

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