«Как песню, слагаешь ты лёгкий танец»: тест RT об истории русского балета

Русский балет более чем за три века своего существования стал одним из символов России. Он возник как придворное развлечение, но вскоре стал одной из основ культурной жизни страны наряду с литературой и музыкой. В начале прошлого столетия после нескольких Русских сезонов за границей и крупных гастролей русский балет стал международным брендом, затмив основоположников жанра — французов и итальянцев. О развитии балета и о людях, сделавших его знаменитым во всём мире, — тест RT.

РИА Новости

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