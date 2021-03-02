Большая форма: тест RT о русском романе
Классические русские романы известны каждому: сложно представить себе школьную программу без «Преступления и наказания», «Героя нашего времени», «Войны и мира». Эти и другие произведения во многом сформировали канон русской литературы, задали основные направления развития жанра и стали образцом русского литературного языка. Но если сами произведения и их персонажи довольно известны, то что вы знаете об истории русского романа? Проверьте себя с помощью теста RT.
- Gettyimages.ru
- © Grant Faint
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