Большая форма: тест RT о русском романе

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Классические русские романы известны каждому: сложно представить себе школьную программу без «Преступления и наказания», «Героя нашего времени», «Войны и мира». Эти и другие произведения во многом сформировали канон русской литературы, задали основные направления развития жанра и стали образцом русского литературного языка. Но если сами произведения и их персонажи довольно известны, то что вы знаете об истории русского романа? Проверьте себя с помощью теста RT.
Большая форма: тест RT о русском романе
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

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