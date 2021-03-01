В окопах и на марше: тест RT о войнах в истории России

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RT
История России насчитывает около тысячи войн и военных кампаний, среди которых были и оборонительные, и наступательные. Многие из них оставили свой след в культуре: действие романа «Война и мир» происходит во время войн с Наполеоном, а событиям Великой Отечественной посвящены не только книги, но и множество фильмов. Некоторые же боевые действия известны в основном историкам. Можете ли вы определить войну по её описанию? Проверьте себя с тестом RT.
В окопах и на марше: тест RT о войнах в истории России
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