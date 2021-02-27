Царица грозная Чума: тест RT об эпидемиях в российской истории
Эпидемии — бедствие, с которым человечество научилось эффективно бороться всего около века назад. В одном только XIX столетии страна пережила семь эпидемий холеры, причём активнее всего болезни свирепствовали во время войн. Как волны смертельных болезней влияли на историю, культуру, государственное строительство — в тесте RT.
- РИА Новости
- © М. Филимонов
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