О рок-н-ролльщиках, путешественниках и спортсменах: первые кинопремьеры весны

На этой неделе в российский прокат выходит биографический фильм «Белый снег» об одной из величайших лыжниц XX века Елене Вяльбе. Также среди отечественных релизов — несколько комедий о любви и семье: «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Рашн Юг» и «Пара из будущего». Поклонников анимации может заинтересовать мультфильм «Райя и последний дракон». Кроме того, впервые на экранах российских кинотеатров покажут «Рок-н-ролльщиков» — ирландско-британскую ленту о музыке и юношеской влюблённости в антураже 1980-х.

«Рок-н-ролльщики» (Sing Street)

1985 год. Ирландцам живётся непросто: одни ищут лучшей доли в Лондоне, другие экономят на будущем детей. Главного героя Конора (Фердия Уолш-Пило) забирают из престижной школы и отправляют в образовательное учреждение, где сферы влияния делят учителя-священники и ученики с бандитскими наклонностями.

Однако благодаря этому печальному повороту судьбы Конор встречает девушку мечты, а чтобы впечатлить новую знакомую, собирает футуристическую группу из самых талантливых ребят.

Обозреватель сайта Rogerebert.com Шейла О'Мэлли называет «Рок-н-ролльщиков» фильмом о бегстве, идентичности, реальности и мечтах, первой любви и, конечно, музыке.

«(Режиссёр. — RT) Джон Карни с юмором и любовью подходит к деталям, а также тонко чувствует диалоги. Это очень личная картина с универсальным посылом», — считает критик. В ленте нашлось место и ирландскому чёрному юмору.

Рейтинг картины на портале Rotten Tomatoes превышает 90% — и с точки зрения профессиональной аудитории, и по результатам голосования широкого круга зрителей.

«Белый снег»

Не все близкие Елены Вяльбе (до замужества — Трубицыной) верили, что она преуспеет в большом спорте. Однако Вяльбе не стала зацикливаться на мнении окружающих: она проделала тяжёлую работу над собой и в итоге стала 14-кратной чемпионкой мира. На соревнованиях в Тронхейме в 1997 году спортсменка взяла пять золотых медалей из пяти. О становлении и триумфе одной из самых выдающихся лыжниц ХХ века рассказывается в новом фильме Николая Хомерики.

Сюжет ленты отличается минимальной долей вымысла: сценарий был написан со слов Вяльбе. Спортсменка также принимала участие в подборе актёров и лично одобрила кандидатуру исполнительницы главной роли Ольги Лерман. Кроме того, согласие на использование своих имён в картине дал ряд звёзд лыжного спорта.

«Райя и последний дракон»

В марте Disney покажет зрителям новую принцессу: Райю из вымышленной страны Кумандра. По сюжету героиня намерена объединить народы, которые жили сообща до трагедии, расколовшей государство на пять частей. Сделать это удастся только с помощью последнего представителя народа драконов.

Джастин Чан из Los Angeles Times отмечает, что Райя похожа на Эльзу из «Холодного сердца» и Моану, однако, в отличие от них, у неё нет времени на песни. По мнению Чана, лента также отличается особой эмоциональной динамикой, редкой для картин Disney.

В работе над мультфильмом принимали участие популярные артисты: Райя говорит голосом Келли Мари Трэн («Звёздные войны»), её отца озвучил Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), а дракона — актриса и певица Аквафина.

«Рашн Юг»

Студент Артём (Семён Трескунов) отправляется на юг России за полюбившейся ему девушкой Ксюшей (Стася Милославская). Но вскоре выясняется, что под чары красавицы также попали полицейский Игорь (Александр Метёлкин) и курсант мореходного училища Никита (Риналь Мухаметов). Троица начинает противостояние за сердце Ксюши.

Исполнительница главной роли Стася Милославская в интервью RT рассказала, что ради этого проекта училась прыгать в воду, а сниматься под водой и выполнять творческие задачи оказалось непросто физически и морально.

Режиссёром фильма выступил Антон Федотов, известный по сериалам «Кухня» и «Ивановы-Ивановы», в числе авторов сценария значится Жора Крыжовников («Звоните ДиКаприо!», «Лёд 2»). Съёмки проходили на курортах Краснодарского края и полуостровной косе Чушка.

«Пара из будущего»

Режиссёр и сценарист Алексей Нужный («Огонь», «Громкая связь» и «Я худею») в своём новом проекте поразмыслил на тему будущего — какой будет жизнь через 20 лет? По сценарию Россия образца 2040 года наводнена полезными гаджетами, но есть и кое-что, сильно усложняющее жизнь гражданам: теперь, чтобы развестись, супругам необходимо заплатить уйму денег.

Евгению (Сергей Бурунов) и Александре (Мария Аронова), которые поженились ещё в 2020-м, развод необходим. Поэтому когда герои в результате фантастического стечения обстоятельств попадают в прошлое, то решают отговорить молодых себя от брака. Однако юные и влюблённые Женя и Саша (в исполнении Дениса Парамонова и Дарьи Коныжевой) не хотят расставаться.

«В этой истории для меня важно исследовать природу взаимоотношений взрослой пары, их ненависти друг к другу, и найти то, что под ней скрывается. А ведь это желание любить», — рассказывал постановщик на питчинге компаний-лидеров Фонда кино.

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»

В новом фильме Романа Каримова продолжается запутанная история нескольких пар. Паша (Борис Дергачёв) вновь поддастся чарам Васи (Любовь Аксёнова), пока его брак трещит по швам. В то же время Макс (Роман Курцын) попытается восстановить отношения с Настей (Софья Райзман). Выяснять отношения всем им предстоит на Бали.

Актёр Роман Курцын не только вернулся к роли Макса, но и взял на себя разработку экшен-сцен. В массовке снялись жители Бали.

Дома аборигенов, показанные в картине, не жилые: деревню выстроили специально для съёмок. Художник-постановщики ориентировались на облик зданий в местных поселениях.