По-товарищески: фильм Кончаловского может претендовать на «Оскар» в главной номинации

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включён в список картин, которые могут быть номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм». В числе других возможных кандидатов — такие ленты, как «Ещё по одной» Томаса Винтерберга, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Джентльмены» Гая Ричи, «Манк» Дэвида Финчера, «Дьявол в деталях» Джона Ли Хэнкока и другие. Ранее стало известно, что работа Кончаловского вошла в шорт-лист премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Американская академия кинематографических искусств и наук обнародовала список фильмов, которые могут быть номинированы на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». В список включили 366 картин, релиз которых состоялся до 28 февраля.

В числе претендентов — историческая драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», основанная на событиях 1962 года. Тогда одновременно с повышением цен на продукты в СССР на Новочеркасском электровозостроительном заводе снизили зарплаты. Рабочие вышли на демонстрацию. Правительство разгоняло её силами милиции и армии, в результате чего были ранены и убиты несколько десятков человек.

Сюжет фильма выстраивается вокруг героини Юлии Высоцкой — коммунистки и сотрудницы парткома Людмилы. Она не поддерживает демонстрантов, однако пересматривает своё отношение к происходящему после того, как во время забастовки пропадает её дочь.

Лента также вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Ранее картина была удостоена специального приза жюри Венецианского кинофестиваля и премии «Золотой орёл» за лучшую работу режиссёра.

Помимо ленты Андрея Кончаловского, на номинацию претендуют такие картины, как «Аммонит» Френсиса Ли, «Ещё по одной» Томаса Винтерберга, «Билл и Тед» Дина Паризо, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» Кэти Янь, «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» Стивена Гейгана, «Джентльмены» Гая Ричи, «Человек-невидимка» Ли Уоннелла, «Дьявол в деталях» Джона Ли Хэнкока, «Манк» Дэвида Финчера, «Мулан» Ники Каро, «Земля кочевников» Хлои Чжао и другие.

Номинанты на «Оскар» станут известны 15 марта. Церемония вручения состоится 25 апреля. Ожидается, что, несмотря на пандемию коронавируса, она пройдёт в традиционном формате.

Требования к претендентам на «Оскар»

В номинацию «Лучший фильм» традиционно отбираются полнометражные игровые картины прошедшего года, как правило, снятые на английском языке. Однако в разное время среди претендентов оказывались фильмы, снятые на других языках. В их числе — «Великая иллюзия» Жана Ренуара, «Шёпоты и крики» Ингмара Бергмана, «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» Энга Ли, «Рома» Альфонсо Куарона и «Паразиты» Пон Чхун Хо. Последний в 2020 году получил «Оскар» и в главной номинации, и как лучший фильм на иностранном языке.

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Осенью 2020-го американская киноакадемия объявила о введении новых требований для фильмов, претендующих на «Оскар» в главной номинации. Правила будут постепенно вводиться к 2024 году. С их помощью академия рассчитывает привлекать в индустрию больше кинематографистов из «недостаточно представленных групп»: этнических меньшинств и ЛГБТ, женщин, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

Требования объединены в четыре стандарта. Для соискания премии проект должен соответствовать как минимум двум.

Согласно первому, одну из центральных ролей должен исполнять представитель этнического меньшинства. В качестве альтернативы команда проекта может утвердить артистов из двух «недостаточно представленных групп» на 30% ролей второго плана. Также фильм считается соответствующим стандарту в том случае, если его сюжет разворачивается вокруг меньшинств.

Второй стандарт закрепляет за недостаточно представленными группами как минимум две ключевые должности в производстве фильма. При этом одна из них должна быть занята представителем расового меньшинства. Среди таких должностей — режиссёр, продюсер, оператор, сценарист, монтажёр и другие.

Также для соблюдения стандарта авторы проекта могут отдать меньшинствам шесть важных позиций в команде. Под это определение подпадают позиция осветителя, помощника режиссёра и прочие.

Третий стандарт предполагает организацию киностудиями и дистрибьюторами оплачиваемых стажировок или практик в сфере кинопроизводства с возможностью дальнейшего трудоустройства для людей из «недостаточно представленных групп».

В соответствии с четвёртым стандартом компаниям необходимо предоставить представителям меньшинств по несколько руководящих позиций в отделах киностудий и дистрибьюторов, занимающихся рекламой и распространением контента.

Данные требования актуальны только для фильмов, которые выдвигаются на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Правила для кандидатов на премию в других категориях пока остаются прежними.