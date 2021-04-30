Южная стена России: тест RT о русском Кавказе

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Кавказ включает в себя не только российский федеральный округ, но и пять независимых республик: Абхазию, Азербайджан, Армению, Грузию и Южную Осетию. С современной Россией их объединяет общая история имперского и советского периодов, культура, некоторые традиции и обычаи. Что ещё вы знаете об истории русского Кавказа? Проверьте себя с тестом RT.
Южная стена России: тест RT о русском Кавказе
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