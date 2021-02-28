От вампиров до супергероев: десять сериалов марта

В марте на телевидении и интернет-платформах появится несколько российских комедийных сериалов: «Я не шучу» о женщине-комике, «Девушки с Макаровым» про сотрудников уголовного розыска и «Крюк» о мире хоккея. Уже в другом жанре кинематографисты презентуют реальную историю преступника Андрея Чикатило. В числе наиболее ожидаемых премьер — боевик о супергероях «Сокол и Зимний Солдат». В драме «Дилер» без прикрас показана изнанка жизни во Франции, а в остросюжетной ленте «Красный дерматин» рассказывается о криминальном мире Испании. Об этих и других проектах месяца — в материале RT.

«Я не шучу». С 4 марта на «КиноПоиск HD»

Главная героиня комедии «Я не шучу» — 49-летняя Лена, стендап-комик из Кузьминок. Дважды разведённая, она растит двоих детей, пытается устроить жизнь в мегаполисе и заработать денег. О своём опыте Лена с юмором рассказывает со сцены.

В числе продюсеров проекта — Сергей Светлаков, Александр Незлобин и Ольга Филипук. Роль Лены исполнила стендап-комик Елена Новикова, она же приняла участие в работе над сценарием. Эта история во многом основана на реальных событиях: жизнь артистки похожа на мытарства героини. Правда, по словам Новиковой, показанные в сериале события «отстают от реальной жизни: они уже отрефлексированы, прожиты и кажутся смешными».

«Крюк». С 5 марта на Megogo

Авторы сериала «Крюк» утверждают, что посредством своего проекта стремились максимально открыто рассказать широкой аудитории о закулисье большого хоккея.

«С такой степенью откровенности и достоверности про то, что происходит за закрытыми дверями в мире большого хоккея, нам кажется, ещё никто в России не снимал. Всё, что остаётся за хоккейной коробкой, — огромные деньги, отношения, настоящая дружба, предательства, подставы, невероятные взлёты и резкие падения — всё это в нашем сериале», — рассказал продюсер ленты Георгий Малков. Он ожидает, что благодаря сюжету, игре актёров и современным технологиям лента понравится не только российским, но и зарубежным зрителям.

В центре сюжета — бывший хоккеист, спортивный агент в исполнении Юрия Колокольникова. Герой пытается построить карьеру, оставаясь при этом верным своим принципам.

Роли в сериале также исполнили Екатерина Кузнецова, Агата Муцениеце, Алексей Барабаш, Алексей Маклаков и другие артисты.

«Девушки с Макаровым». С 9 марта на ТНТ

Комедийный сериал «Девушки с Макаровым» рассказывает о буднях оперативников уголовного розыска. В центре сюжета — четыре молодые девушки, которые поступают в подчинение к начальнику отдела Павлу Макарову (Павел Майков) и начинают делать первые шаги по службе.

По словам актёра Георгия Дронова, сыгравшего друга главного героя, юмор в сериале очень жизненный: персонажи попадают в ситуации, которые вполне могли бы приключиться с оперативниками на самом деле.

Как отмечает артист, сериал также интересен с точки зрения взаимоотношений главных героинь с Макаровым, человеком с непростым характером: «Как они притираются, как он их защищает, как девушки пытаются доказать, что заслуженно занимают своё место в органах правопорядка».

© Кадр из сериала «Девушки с Макаровым»

«Дилер» (Caïd). С 10 марта на Netflix

Наркодилер Тони мечтает о славе рэп-исполнителя. Герой нанимает клипмейкера, который должен снять видео о его жизни. Однако, приехав в гости к музыканту, режиссёр оказывается в эпицентре войны между уличными бандами.

Кинематографисты постарались сделать ленту максимально правдоподобной и отсняли материал в стилистике «найденной плёнки». В целом «Дилер» — один из немногих проектов, позволяющих увидеть изнанку жизни во Франции. Новый сериал Netflix французского производства кардинально отличается от другого проекта платформы, «Эмили в Париже», который ругали за обилие клише.

«The One. Единственный» (The One). С 12 марта на Netflix

В основу сериала «The One. Единственный» лёг одноимённый научно-фантастический роман британского писателя Джона Маррса. В своих художественных работах, написанных в жанре психологического триллера, автор рассказывает о жизни обычных людей, попавших в нестандартные обстоятельства.

События «Единственного» разворачиваются в ближайшем будущем. Учёные демонстрируют технологию, позволяющую при помощи ДНК-теста найти свою «половинку». Ей может оказаться любой человек, независимо от его пола, характера и рода деятельности.

По сюжету новая разработка приводит к неожиданным последствиям.

Автор проекта — Ховард Оверман. Он известен как сценарист и продюсер сериалов «Война миров» и «Атлантида».

«Вампиры средней полосы». С 18 марта на видеосервисе START

В Смоленске вот уже много лет обитает семья вампиров. Они стараются держать своё существование в секрете и не беспокоят людей. Однако мирная жизнь клана оказывается под угрозой, когда неподалёку от города находят обескровленные тела. В деле попытаются разобраться хранители от вампиров, а также обычные люди — сотрудники правоохранительных органов.

По словам режиссёра Антона Маслова, локация для съёмок была выбрана из-за исторического контекста. «Смоленск в нашем сериале неслучаен, ведь у города большая история. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск», — отметил постановщик.

На съёмках было использовано сразу несколько видов искусственной крови, а бутафорские клыки для актёров изготовили профессиональные стоматологи.

Центральные роли в сериале исполнили Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Глеб Калюжный, Артём Ткаченко, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова и другие. В проекте восемь эпизодов по 48 минут. В день премьеры зрители смогут посмотреть сразу две серии.

«Чикатило». С 18 марта на Okko

Режиссёр Сарик Андреасян и сценаристы Сергей Волков и Алексей Гравицкий решились рассказать о жизни одного из самых страшных преступников в истории — Андрея Чикатило.

Кинематографисты задались целью выяснить, как серийному убийце удавалось поддерживать образ добропорядочного гражданина и не привлекать внимания органов правопорядка, а также какие события сформировали его личность и подтолкнули к преступлениям.

«Делать кино про человека недостойного намного сложнее, чем про достойного! Это предостережение для нас всех!» — признался режиссёр Сарик Андреасян в Instagram.

Роли в восьмисерийном проекте исполнили Константин Лавроненко, Георгий Мартиросян, Дмитрий Власкин и другие. Имя актёра, сыгравшего Чикатило, создатели фильма решили не раскрывать заранее.

© Кадр из сериала «Чикатило»

«Сокол и Зимний Солдат» (The Falcon and the Winter Soldier). C 19 марта на Disney+

Действие ленты разворачивается после событий, известных зрителям из фильма «Мстители: Финал». В центре повествования на этот раз — два лучших друга Капитана Америки, Зимний Солдат (Себастиан Стэн) и Сокол (Энтони Маки). В комиксах эти персонажи когда-то были врагами, однако на экране представлены как партнёры.

Детали сюжета нового сериала до сих пор не разглашаются. Известно лишь, что герои объединятся для выполнения некой миссии. В числе антагонистов могут оказаться Джон Уокер (Уайатт Рассел) и барон Земо (Даниэль Брюль) — хотя до сих пор не ясно, какая именно роль им уготована в сюжете.

Режиссёром ленты выступила канадская постановщица Кари Скогланд. Ранее она приложила руку к таким многосерийным хитам, как «Рассказ служанки» и «Викинги». Разработкой сценария занималась команда во главе с Малкольмом Спэллманом.

Хронометраж всей истории составит шесть часов.

«Красный дерматин» (Sky Rojo). С 19 марта на Netflix

Создатели сериала «Красный дерматин» Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато ранее работали над криминальной многосерийной драмой «Бумажный дом», которая оказалась настолько популярной в Испании, что заинтересовала стриминговый сервис Netflix. В своём новом проекте кинематографисты отошли от прежней мрачной стилистики и выбрали гораздо более разнообразную цветовую гамму. Также они избрали сравнительно небольшой хронометраж для эпизодов (25 минут), чтобы подчеркнуть очень динамичный сюжет.

Главные героини сериала — три проститутки. Они сбегают от своего сутенёра и отправляются в полное опасностей путешествие.

Роли в ленте исполнили Лали Эспосито, Яни Прадо и Вероника Санчес («Причал», «Толстяки»). Также в сериале задействованы Асьер Эчеандиа («Боль и слава») и Мигель Анхель Сильвестре («Бумажный дом», «Я очень возбуждён»).

«Нерегулярные части» (The Irregulars). C 26 марта на Netflix

В книгах Артура Конана Дойла знаменитый тандем Холмса и Ватсона прибегал к помощи беспризорников. Создатели сериала «Нерегулярные части» решили сконцентрироваться на истории этих ребят. Героев сделали несколько старше, а обстановку — мрачнее. Более того, подросткам-беспризорникам предстоит браться за преступления, в которых замешаны сверхъестественные силы.

В команду юных сыщиков Викторианской эпохи вошли сёстры Беа и Джесси (их играют Таддеа Грэм и Дарси Шоу), а также их друзья Билли, Леопольд и Спайк (Джоджо Макари, Харрисон Остерфилд и Маккелл Дэвид соответственно). Руководить беспризорниками будет доктор Ватсон в исполнении актёра Ройса Пирресона. В сериале также появится Шерлок Холмс (Генри Ллойд-Хьюз), однако ему будет уделено не так много внимания.