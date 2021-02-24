Благоверный князь: тест RT об Александре Невском
Князь Александр Невский оказался в центре общественного обсуждения из-за предложения установить ему памятник на Лубянской площади. Невский был канонизирован православной церковью как благоверный князь. Его талант полководца помог защитить северо-западную часть Руси от нашествия европейских рыцарей, а умение вести дипломатические переговоры, как считают историки, предотвратило дальнейшую монголо-татарскую экспансию. Много ли вы знаете об одной из самых почитаемых фигур в русской истории? Проверьте себя с тестом RT.
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