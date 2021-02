«Министерство неджентльменских методов ведения войны»: Гай Ричи снимет новый шпионский триллер

Гай Ричи выступит режиссёром и сценаристом шпионского триллера «Министерство неджентльменских методов ведения войны». В центре сюжета — оперативники, представляющие созданное по указу Черчилля секретное подразделение. В основу фильма ляжет книга Дэмиена Льюиса. СМИ сравнивают проект с такими картинами, как «Грязная дюжина» Роберта Олдрича и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

Гай Ричи снимет военный триллер «Министерство неджентльменских методов ведения войны» (Ministry of Ungentlemanly Warfare ). Он же выступит и автором сценария ленты. Проект выйдет под эгидой студии Paramount Pictures, — сообщает Deadline.

В основу сюжета ляжет книга бывшего военного журналиста, писателя, сценариста Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменских методов ведения войны: Как тайные воины Черчилля разожгли пожар в Европе и дали начало современным секретным операциям» (Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops).

В книге рассказывается о событиях, произошедших в период Второй мировой войны. В 1940 году Уинстон Черчилль решает создать особое секретное подразделение, которое будет действовать в тылу врага. Оно получает право убивать и использовать различные нестандартные методы в борьбе с противниками.

«Фильм, основанный на подлинных приключениях Управления специальных операций во времена Второй мировой войны? Я в деле!» — прокомментировал Гай Ричи новость о своём новом проекте в Instagram.

Продюсированием ленты займутся Айван Эткинсон, сотрудничавший в постановщиком при производстве таких картин, как «Джентльмены» и «Аладдин», а также Джерри Брукхаймер и Чад Оман, которые ранее работали над всеми пятью фильмами серии «Пираты Карибского моря».

The Hollywood Reporter сравнивает грядущий проект с такими фильмами о войне, как «Грязная дюжина» Роберта Олдрича и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

Не исключено, что в дальнейшем картина получит продолжение: как подчёркивает портал, когда студия Paramount Pictures купила права на книгу в 2015 году, считалось, что проект имеет потенциал для расширения до целой кинофраншизы, поскольку в произведении описывается множество миссий, которые было бы интересно показать на экране.

Мастер криминальных фильмов

Британский режиссёр Гай Ричи прославился в конце 1990-х после выхода криминальной комедии «Карты, деньги, два ствола», удостоенной премии BAFTA и ряда других наград. В последующие годы он выпустил ещё несколько успешных фильмов, снятых в жанре криминала. Среди наиболее известных — «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик», «Агенты А.Н.К.Л».

Отличительной черной подобных работ постановщика стали забавные персонажи, остроумные диалоги и множество жестоких сцен.

Также Гай Ричи неоднократно работал над адаптациями классических историй. Он выступил постановщиком приключенческих лент «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни — младшим и Джудом Лоу в главных ролях. Оба проекта показали выдающиеся результаты в прокате: первая часть заработала $524 млн при бюджете $90 млн, а вторая — почти $544 млн.

Самым кассовым фильмом Гая Ричи стал «Аладдин» — киноверсия одноимённого диснеевского мультфильма. Картина вышла в 2019 году и собрала более $1 млрд. Интересно, что фильм был прохладно встречен критиками, посчитавшими, что новая экранизация известной истории не может сравниться с анимационным оригиналом. При этом зрители оказались более лояльными по отношению к «Аладдину»: его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составил 94% «свежести».

Последняя на данный момент работа Гая Ричи, уже представленная на суд зрителей, — криминальная комедия 2019 года «Джентльмены» с Мэттью Макконахи, Хью Грантом, Чарли Ханнэмом и Генри Голдингом.

Фильм показал неплохие результаты в прокате, заработав $115 млн при бюджете $22 млн, и собрал множество положительных отзывов со стороны как профессиональной аудитории, так и массового зрителя. Некоторые кинокритики назвали ленту лучшей работой постановщика за последние годы и отметили, что с ней он вернулся к истокам, принёсшим ему известность.

В будущем на основе фильма будет снят сериал, над которым в качестве режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера также трудится Гай Ричи.

Кроме того, у Ричи в работе шпионский триллер с Джейсоном Стэйтемом «Пять глаз». В центре сюжета — агент MI6, нанятый международной разведывательной службой, чтобы выследить поставщиков и остановить продажу смертоносного оружия, которое может нарушить мировой порядок.