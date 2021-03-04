Без прикрас: в прокат выходит байопик о Елене Вяльбе

В четверг в прокат выходит биографическая драма Николая Хомерики «Белый снег» о жизни советской и российской лыжницы Елены Вяльбе. Спортсменка принимала активное участие в создании фильма, а сценарий практически был написан с её слов. События ленты начинаются в 1970-е, когда Вяльбе делала первые шаги в спорте, и охватывают более 20 лет. Главную героиню в разном возрасте сыграли Ольга Лерман, Полина Ватага и внучка лыжницы Ангелина.

В четверг, 4 марта, в широкий прокат выходит спортивная драма «Белый снег». В основе фильма — биография советской и российской лыжницы, многократной чемпионки мира, руководителя Ассоциации лыжных видов спорта России Елены Вяльбе. Режиссёром картины выступил Николай Хомерики («Селфи», «Ледокол», «Девятая»). Главную роль в ленте исполнила Ольга Лерман, известная по проектам «Калашников», «Один вдох» и «Страна чудес». Вяльбе в детстве сыграла её внучка Ангелина, а в подростковом возрасте — начинающая актриса Полина Ватага.

«Белый снег» интересен прежде всего достоверностью. Елена Вяльбе принимала активное участие в работе над фильмом на всех этапах — начиная с создания сценария и выбора актёров. Спортсменка неоднократно подчёркивала, что скрипт картины написан с её слов, максимально приближен к реальности и не искажает ни её биографию, ни её личность.

Таким образом, сюжет «Белого снега» давно известен. Однако благодаря эмоциональному наполнению фильм получился захватывающим и интригующим.

Действие ленты охватывает более 20 лет жизни Елены Вяльбе. События берут начало в детстве легендарной спортсменки, когда та только начала интересоваться лыжами. Уже с первых сцен главная героиня демонстрирует силу характера: сперва в стычке со сверстником и лыжным тренером, затем — в общении с матерью, человеком очень непростым (Анна Уколова).

© kinopoisk.ru

«Детская» часть фильма получилась более личной и эмоциональной, простой и искренней. Это и подкупает зрителя.

Уже в начале пути героиня вынуждена бороться за свою мечту. Причём вызовы, с которыми она сталкивается — вполне обыкновенные, предсказуемые и понятные большинству. Главным препятствием на пути к цели для Вяльбе становится мать, навязывающая дочери совершенно иное будущее.

Уже здесь впору восхититься, как Вяльбе, будучи школьницей, выдерживает этот напор и продолжает стоять на своём.

Ещё сильнее раскрывает юную героиню общение с другими близкими людьми, более внимательными к её желаниям. Это в первую очередь её добрый и отзывчивый дедушка в исполнении Фёдора Добронравова, а также один из первых тренеров, Виктор Ткаченко (Александр Устюгов). По словам Вяльбе, именно благодаря Ткаченко она по-настоящему прониклась лыжным спортом и начала заниматься не через силу, а с любовью.

Первая часть фильма привлекает в том числе визуальной составляющей, всецело отражающей название «Белый снег». Снегу в принципе уделяется особое внимание на протяжении всей ленты. Он фигурирует не только на лыжных трассах: даже в большинстве интерьерных сцен за окнами виден снегопад. Эффектно смотрятся и частые панорамы заснеженных полей и лесов.

И во второй половине фильма, рассказывающей историю уже взрослой Елены Вяльбе, визуальная составляющая остаётся на высоте, однако там она воспринимается уже как стандарт, обязательное условие для качественного спортивного биографического фильма.

© kinopoisk.ru

Во второй части «Белого снега» его создатели сосредоточились на эпизодах, так или иначе связанных со спортом, практически опустив сцены из личной жизни главной героини. Некоторые романтические эпизоды в сюжет всё-таки вошли, однако на экране они сильно приукрашены.

В остальном количество личного сведено к минимуму: некоторые события и переживания лишь упоминаются, другие и вовсе опущены. Это ни в коей мере не влияет на пересказ спортивной истории, однако при просмотре отдельных эпизодов у зрителей может возникнуть желание узнать детали и получить разъяснение. Так, несколько раз за фильм главная героиня оказывается в тупиковых ситуациях, а то, как она из них вышла, кинематографисты не показывают: уже в следующих сценах снова успешная и собранная Вяльбе покоряет новые вершины.

Зато в картине нашлось место эпизоду с допинговым скандалом с участием лыжницы Любови Егоровой (в фильме у героини другое имя). С одной стороны, эта история удачно разбавляет сюжет и добавляет в него интригу. С другой — выглядит чересчур сентиментальной, вкраплённой в повествование в попытке оправдать ситуацию, сложившуюся на чемпионате мира 1997 года.

Кульминацией фильма становится именно это соревнование, на котором Елена Вяльбе выиграла все пять золотых медалей. Сцены получились столь напряжёнными, что, хотя исход гонок давно известен, зрители, скорее всего, будут болеть за российских спортсменок как в первый раз.

Несмотря на мелкие огрехи, «Белый снег» получился искренней и честной лентой о пути легендарной спортсменки — без излишнего вымысла и неоправданных авторских решений. Зрители увидят красивую, но реальную историю, способную увлечь, впечатлить и вдохновить на достижение самых смелых целей.