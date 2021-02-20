Ближе к первоисточнику: роман Стивена Кинга «Бегущий человек» получит ещё одну экранизацию

Фантастический роман Стивена Кинга «Бегущий человек» вновь ляжет в основу полнометражного фильма. Режиссёром и одним и авторов сценария картины выступит Эдгар Райт, работавший над такими лентами, как «Малыш на драйве» и «Скотт Пилигрим против всех». Действие разворачивается вокруг истории жителя трущоб Бена Ричардса. Чтобы достать денег, он ввязывается в жестокую телеигру, по правилам которой должен в течение месяца скрываться от убийц. Авторы ленты обещают, что её сюжет будет больше соответствовать книге, чем предыдущая адаптация с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Режиссёр Эдгар Райт, работавший над такими проектами, как «Малыш на драйве», «Грайндхаус» и «Типа крутые легавые», снимет новую экранизацию фантастического романа Стивена Кинга «Бегущий человек», сообщает Deadline. Он же напишет сценарий ленты в соавторстве с Майклом Бэколл. Ранее кинематографисты вместе сотрудничали на проекте «Скотт Пилигрим против всех».

Фильм выйдет под эгидой студии Paramount Pictures. В качестве продюсеров в производстве ленты участвуют Саймон Кинберг («Дэдпул»), Найра Парк («Малыш на драйве») и Одри Чон («Полтергейст»). Актёрский состав пока неизвестен.

Стивен Кинг опубликовал роман «Бегущий человек» в 1982 году под псевдонимом Ричард Бахман. Действие книги разворачивается в США в 2025 году. По сюжету страна столкнулась с тяжёлым экономическим кризисом, а в обществе стремительно растёт уровень насилия.

Главный герой Бен Ричардс в поисках денег становится участником популярной жестокой телеигры. По правилам ему необходимо месяц скрываться от убийц. Если он выживет, то получит большой приз. До него это ещё никому не удавалось.

Книга уже была экранизирована в 1987 году. Режиссёром выступил Пол Майкл Глейзер, а главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер. Однако эта адаптация получилась значительно далёкой от оригинала и включала заимствования из других известных картин. Кроме того, Стивен Кинг оказался недовольным тем, что на роль Ричардса утвердили Шварценеггера, поскольку тот, по мнению писателя, был полной противоположностью персонажа — настоящего аутсайдера. В результате произведение, которое задумывалось как мрачный роман, на экране превратилось в зрелищное шоу. Кинг потребовал, чтобы его имя не упоминалось в рамках рекламной кампании картины.

© Кадр из фильма «Бегущий человек»

Тем не менее, фильм был неплохо встречен как зрителями, так и кинокритиками. Его рейтинг на портале Rotten Tomatoes составил 60% и 64% соответственно. В прокате лента заработала $38 млн при бюджете $27 млн.

Создатели новой картины обещают, что она не станет ремейком ленты со Шварценеггером и будет в большей степени следовать первоисточнику.

Самый экранизируемый писатель

Стивен Кинг считается самым экранизируемым писателем из ныне живущих. Всего по его произведениям снято около трёхсот кино- и телепроектов. В их числе — такие популярные картины, как «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Сияние», «Оно», «1408», «Мгла», «Тёмная башня», «Доктор Сон» и многие другие.

В настоящее время в работе находятся ещё порядка 20 новых проектов, в основу которых лягут работы Стивена Кинга.

Режиссёр, сценарист и продюсер Джей Джей Абрамс готовит для видеосервиса HBO Max сериал «Оверлук», который расскажет историю мрачного отеля, показанного в культовом фильме Стэнли Кубрика «Сияние».

На этой же площадке выйдет полнометражная экранизация рассказа Кинга и его сына Джо Хилла «Полный газ». В центре сюжета окажется замешанная в убийстве банда байкеров, пытающаяся уйти от преследования на пустой трассе посреди пустыни.

Летом 2021 года на видеосервисе Apple TV+ ожидается премьера сериала, основанного на бестселлере Кинга «История Лизи» с Джулианной Мур в главной роли. Она играет вдову Лиззи Лэндон, которая через два года после смерти мужа, известного писателя, оказывается в центре серии тревожных событий. Они заставляют героиню вспомнить о некоторых связанных с её браком вещах, которые та давно выбросила из головы. За постановку проекта отвечает лауреат Берлинского кинофестиваля Пабло Ларраин, работавший над лентами «Джеки» и «Нет».

В основу десятисерийной ленты Chapelwaite ляжет рассказ Стивена Кинга «Поселение Иерусалим», опубликованный в 1978 году. Произведение написано в эпистолярном жанре и представляет собой переписку между двумя друзьями. Действие сериала развернётся в 1850-х годах. Капитан Чарльз Бун после смерти супруги переезжает с тремя детьми в маленький вымышленный городок в штате Мэн. Вскоре он узнаёт о мрачных тайнах, связанных с историей его семьи. Главные роли в сериале исполнят Эдриан Броуди («Пианист», «Отель «Гранд Будапешт») и Эмили Хэмпшир («мама!», «Мальчик в девочке»).