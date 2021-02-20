Монарх или монархиня? Определите правителя России по событию с тестом RT

Со времён Ивана IV Грозного российские правители именовались царями и царицами, а с эпохи Петра Великого и до свержения Николая II они носили титул императора или императрицы всероссийской. Кто-то из них известен своими реформами и преобразованиями в государстве, как Екатерина II или Александр II. Чьё-то правление, наоборот, было кратковременно и трагично, как у Павла I. Сможете ли вы определить по событию из истории России, в период чьего правления оно произошло? Проверьте себя с тестом RT.

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