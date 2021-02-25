Том, Джерри и Пингвин Блум: премьеры недели в российском прокате

На этой неделе на экраны российских кинотеатров вышла ностальгическая комедия «Батя» с Владимиром Вдовиченковым. Также в широком прокате — победившая на фестивале «Кинотавр» якутская драма «Пугало» и драмеди об уличных гонках «На скорости». В числе зарубежных релизов — анимационно-игровая лента «Том и Джерри», а также основанные на реальных событиях картины о людях, столкнувшихся с тяжёлыми жизненными обстоятельствами: «Друзья навсегда» и «История семьи Блум».

«Батя»

Макс (Стас Старовойтов) с женой и двумя детьми едет в родительский дом на юбилей к отцу (Владимир Вдовиченков). По дороге он вспоминает своё детство, которое пришлось на 1990-е — первый (нечаянный) просмотр фильма для взрослых, занимательную математику на примере надгробных плит и многие другие моменты из отношений с батей. Одновременно герой задумывается, удаётся ли ему самому быть хорошим папой.

Для комика, участника шоу StandUp Стаса Старовойтова роль Макса стала дебютом в кино. Интересно, что изначально «Батя» задумывался как шорт-ком: сериал, состоящий из коротких эпизодов, которые даже можно было бы пересылать в мессенджерах. Однако в итоге кинематографисты остановились на полном метре.

Над сценарием работала большая команда авторов. По словам продюсера Антона Зайцева, они старались воссоздать характерные для того времени ситуации и показать «архетипичную фигуру бати».

Подробнее о проекте — в интервью Владимира Вдовиченкова.

«Пугало»

В 2020-м «Пугало» стало лучшим фильмом фестиваля «Кинотавр». Кроме того, режиссёр и сценарист Дмитрий Давыдов получил награду имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и кинокритиков России, а Валентина Романова-Чыскыырай, которая сыграла главную героиню, была удостоена приза за лучшую женскую роль. Так первый же фильм из Якутии оказался триумфатором смотра.

Интересно, что лента снята на якутском языке и демонстрируется с субтитрами. Режиссёр подчёркивает, что в его работе сюжет куда важнее формы.

«Если он (в целом российский зритель. — RT) будет просто смотреть историю, то фильм ему понравится. Якутский зритель будет более требователен и критичен», — отметил постановщик в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

В центре сюжета картины — живущая в якутской деревне знахарка. Она помогает даже безнадёжно больным людям. Соседи сторонятся отшельницу из-за её странного внешнего вида и поведения, однако героиня никогда не отказывает нуждающимся.

«Друзья навсегда» (The Friend)

В 2015 году издание Esquire опубликовало эссе журналиста Мэттью Тига, в котором тот делился печальным опытом своей семьи. В 2012-м у его жены Николь диагностировали рак в терминальной стадии. Поддержать пару и их детей вызвался давний друг Дэйн Фошо. Он переехал в их дом, оставив работу и возлюбленную в другом городе, и взял на себя часть дел по хозяйству. Также Фошо всеми силами старался поддерживать Тигов морально.

Главных героев сыграли Джейсон Сигел, Дакота Джонсон и Кейси Аффлек. По мнению критика Питера Дебрюджа из Variety, режиссёр Габриэла Каупертвэйт и трио актёров «превратили этот ужасный опыт во вдохновляющие групповые объятия». Проблема фильма, считает Дебрюдж, состоит в следующем: сюжет очистили от тяжёлых моментов, сопровождавших болезнь и смерть Николь, в результате чего лента не совпадает с первоисточником по настроению и идеям. Также зарубежным обозревателям не понравилась запутанная нелинейная структура повествования.

«Том и Джерри» (Tom and Jerry)

Заклятые друзья, герои популярной мультипликационной франшизы Том и Джерри возвращаются на экраны в новом анимационно-игровом проекте. Разработка фильма началась ещё в 2009-м, и на одном из этапов производства создатели ленты даже рассматривали возможность сделать ещё один полнометражный мультфильм, но вернулись к гибридной концепции. Съёмки начались в 2019 году.

На этот раз противостояние Тома и Джерри развернётся в стенах роскошного нью-йоркского отеля накануне большой свадьбы. Организатор торжества Кайла (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома, чтобы избавиться от Джерри. Однако вскоре животным предстоит объединиться против общего врага.

Персонажей поместили в реальный мир, но оставили их двухмерными. Режиссёр фильма Тим Стори объяснил, что подобный ход — дань уважения классической анимации и лучший способ сохранить героев в привычном обличье.

«История семьи Блум» (Penguin Bloom)

Один из ведущих австралийских режиссёров, лауреат Каннского кинофестиваля Глендин Айвин в своём новом фильме рассказывает подлинную историю, произошедшую в 2013 году. Сэм Блум, её муж Кэмерон и трое их сыновей отдыхали в Таиланде. Облокотившись на ветхое ограждение, Блум упала со смотровой площадки. Из-за полученных травм её парализовало ниже уровня груди.

В то время, когда женщина пыталась адаптироваться к новой жизни, её сын Ноа принёс домой раненую сороку. Птицу назвали Пингвином — из-за чёрно-белого окраса. Забота о сороке помогла семье справиться с непростой ситуацией. А Сэм Блум нашла в себе силы вернуться в водный спорт (ранее она занималась сёрфингом, теперь — параканоэ).

В основу сценария фильма легла одноимённая книга Брэдли Тревора Грива. Главную роль в картине исполнила Наоми Уоттс. Также в съёмках приняли участие Эндрю Линкольн, Джеки Уивер и другие артисты. Интересно, что одной из локаций стал настоящий дом Блумов в Австралии.

«На скорости»

Подросток Артём и его дед Егор Матвеевич увлекаются автомобилями. Однажды летом Артём приезжает на Кубань, где его дед работает на картодроме. Герой погружается в мир стритрейсинга, встречает первую любовь и серьёзных соперников на мощных машинах.

Роль автогонщика со стажем исполнил Владимир Стеклов, известный зрителям по таким проектам, как «Годунов», «Молодёжка» и «Кадетство». Также в фильме снялись Денис Нурулин, Кирилл Каганович, Таша Цветкова и другие.