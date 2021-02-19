Поднять занавес: тест RT о русском театре

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RT
Начинавшийся как придворная забава, русский театр за 200 лет прошёл долгий путь. В XVIII веке в Петербурге и Москве возникли первые профессиональные труппы, а к концу XIX века они существовали уже далеко за пределами столиц. Для сцены писали Николай Гоголь, Александр Островский, Антон Чехов, развивалась и теория актёрской игры — разработанный Константином Станиславским метод до сих пор востребован во всём мире. А что ещё вы знаете о русском театре? Проверьте себя с тестом RT.
Поднять занавес: тест RT о русском театре
  • РИА Новости
  • © Анатолий Гаранин

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