Поднять занавес: тест RT о русском театре

Начинавшийся как придворная забава, русский театр за 200 лет прошёл долгий путь. В XVIII веке в Петербурге и Москве возникли первые профессиональные труппы, а к концу XIX века они существовали уже далеко за пределами столиц. Для сцены писали Николай Гоголь, Александр Островский, Антон Чехов, развивалась и теория актёрской игры — разработанный Константином Станиславским метод до сих пор востребован во всём мире. А что ещё вы знаете о русском театре? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Анатолий Гаранин