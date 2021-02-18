«Всенародно любимый актёр»: Андрей Мягков в воспоминаниях коллег и друзей

18 февраля на 83-м году жизни скончался актёр и режиссёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков. Поклонникам советского кино он запомнился по ролям в фильмах Эльдара Рязанова, театралам — по постановкам в «Современнике» и МХТ имени А.П. Чехова. Друзья и коллеги будут вспоминать его как артиста с большой буквы, способного убедительно сыграть и комедию, и трагедию. А также — как прекрасного человека, честного и отзывчивого, доброго и заботливого.

Ушёл из жизни актёр театра и кино, народный артист РСФСР Андрей Мягков, как стало известно 18 февраля.

«Сегодня ночью не стало Андрея Васильевича Мягкова, великого артиста, любимого всенародно, театрального педагога и режиссёра», — сообщается на сайте МХТ имени А.П. Чехова.

По предварительным данным, причиной смерти Мягкова могла стать острая сердечная недостаточность. Ему было 82 года.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент соболезнует в связи с кончиной артиста и в ближайшее время направит телеграмму его родным и близким.

Соболезнования в связи с уходом из жизни Андрея Мягкова выразила и министр культуры России Ольга Любимова.

«Андрей Васильевич обладал ярким уникальным талантом и был предан любимому делу. Как никто другой он чувствовал своих героев, создавая на экране и сцене образы, восхищавшие не одно поколение ценителей кино и драматического искусства», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Глава ведомства обратила внимание, что творческая жизнь Мягкова являет собой яркий пример служения профессии, на котором будут учиться будущие поколения артистов.

Почтил память актёра и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Всенародно любимый актёр, он сыграл десятки ролей в театре и кино. Образы, которые Андрей Мягков создал в фильмах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Дни Турбиных», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс», в спектаклях «Современника» и Художественного театра, навсегда останутся в сердцах зрителей. Светлая память», — приводит его слова сайт нижней палаты парламента.

Мэр Москвы Сергей Собянин вспомнил о разноплановых талантах Андрея Мягкова.

«Андрей Васильевич играл естественно, искренне. За это мы любили и сопереживали его героям — Лукашину, Новосельцеву, Хвостову... Он был органичен в любой роли — от комедии до драмы. Писал книги, рисовал, играл в театре. Глубоко соболезную родным и близким Андрея Васильевича. Спасибо Мастеру за тёплые эмоции, которые он оставил нам на память», — написал градоначальник в Instagram.

Многие коллеги и почитатели таланта Андрея Мягкова также поделились воспоминаниями об артисте.

Актриса театра и кино Лия Ахеджакова отметила, что вместе с Мягковым играла в фильмах Эльдара Рязанова.

«Конечно, мне очень больно. Ужасно, что уходит наше поколение. Очень жалко его», — сказала Ахеджакова в беседе с RT.

«У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актёром, прекрасным человеком... Я очень его любила», — призналась в беседе с РИА Новости актриса Барбара Брыльска. Она снималась с Мягковым в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Поделилась воспоминаниями о Мягкове и Валентина Талызина.

«Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли, от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный», — сказала актриса телеканалу «360».

По словам народной артистки России Марии Ароновой, мир потерял человека, на поступках которого можно было воспитывать молодых артистов, студентов.

«Я знаю от очень многих, что Андрей Васильевич был очень отзывчивым человеком. Он был очень добрым человеком. Он был очень заботливым человеком», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

В то же время Аронова отметила, что благодаря кинематографическому наследию Мягкова с ним по-прежнему можно будет видеться.

«Не стало прекрасного артиста. Артиста с большой буквы. Умер Андрей Мягков. Светлая, добрая память», — написала в Twitter актриса Дарья Юргенс.

Певец Лев Лещенко подчеркнул, что Андрей Мягков был по-настоящему любим зрителями.

«Любимый актёр, который для нас для всех был каким-то определённым ориентиром. Можно сказать, даже нравственным, потому что все его роли всегда очень добрые такие, очень открытые, сердечные. Я думаю, что многие будут печалиться и грустить по поводу этой утраты», — отметил музыкант в комментарии для 5-tv.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко особо отметила искренность и обаяние Мягкова.

«Вспоминаются, конечно, его фильмы, его роли в комедиях Рязанова. Наверное, это то, что первое вспоминается, и то, что останется на долгие-долгие годы с нами. Добрый, мягкий, с удивительным чувством юмора и очень искренний артист, с замечательным обаянием. Очень жалко, — заявила Драпеко в беседе с РИА Новости.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям режиссёр Евгений Герасимов рассказал, что Мягков был серьёзно болен.

«Замечательный, уникальный человек. Он так требовательно относился к себе и к творчеству. Я рад, что мы были с ним в очень дружеских, светлых отношениях», — отметил Герасимов в комментарии для vesti.ru.

Актриса театра и кино Светлана Немоляева вспоминает Мягкова как разносторонне талантливого артиста.

«Андрей Мягков был ценным партнёром, с ним сделаны самые лучшие, ценные и любимые для меня роли в кино — «Гараж», «Служебный роман». Он мог сыграть и драму, и трагедию, и комедию, и психологические нюансы — силён во всех своих проявлениях», — подчеркнула артистка в комментарии для телеканала «Звезда».

«Мягков относится к тем, кто столько лет властвовал в нашем кино и оставил неизгладимый след», — также отметила она.

Из физики — в лирику

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Его отец был преподавателем, имел степень кандидата технических наук. Мать будущего артиста работала инженером-механиком.

Поначалу Мягков также занимался наукой. Он учился в Ленинградском химико-технологическом институте, после окончания которого работал в научно-исследовательской организации. А в свободное от работы время участвовал в любительских спектаклях. На одном из таких представлений Мягкова заметил педагог Школы-студии МХАТ, который посоветовал молодому человеку попытать удачи на актёрском поприще. Тот последовал совету и поступил на курс Василия Маркова.

В 1965 году артист окончил Школу-студию и устроился в театр «Современник». Там он играл в спектаклях «На дне», «Обыкновенная история», «Большевики», «Вишнёвый сад» и других.

Тогда же, в середине 1960-х, Мягков начал сниматься в кино. Он дебютировал с главной ролью в фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» (картина прошла ограниченным прокатом и вернулась на экраны лишь спустя 20 лет). В 1968 году Мягков сыграл Алёшу Карамазова в ленте Ивана Пырьева по роману Фёдора Достоевского «Братья Карамазовы».

Однако головокружительный успех к Андрею Мягкову пришёл после выхода на экраны ленты Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы, или С лёгким паром!». Впоследствии его закрепили рязановские «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

В 1977 году Мягков присоединился к труппе Московского художественного академического театра имени М. Горького. После раздела театра в 1987 году актёр остался в труппе под руководством Олега Ефремова, которая позже получила название МХТ имени А.П. Чехова. На этой сцене Мягков сыграл Треплева («Чайка»), Репетилова («Горе от ума»), Кулыгина («Три сестры»), Войницкого («Дядя Ваня») и многих других героев классических и современных произведений. Также артист поставил на малой сцене театра спектакли «Спокойной ночи, мама» и «Ретро».

С 1976 по 1986 год Андрей Мягков преподавал в Школе-студии МХАТ. В 1986-м актёру было присвоено звание народного артиста РСФСР. Также он был лауреатом госпремии СССР в области литературы, искусства и архитектуры и госпремии РСФСР имени братьев Васильевых, кавалером орденов Почёта, Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В 2000-х Мягков занимался литературным творчеством, опубликовал ряд детективных романов. Кроме того, артист увлекался портретной живописью.