Глубина чистоты: тест RT об озёрах России

Короткая ссылка
RT
На территории России расположено более 2 млн озёр на площади 350 тыс. кв. км. И это не считая части Каспийского моря. Чаще всего они обязаны своим происхождением ледникам, именно поэтому большинство из них — пресные. Самое глубокое в мире, самое большое в Европе, озеро, в котором больше 20% мирового запаса пресной воды, — все эти водоёмы находятся в России. Много ли вы знаете о них? Проверьте свои знания с тестом RT.
Глубина чистоты: тест RT об озёрах России
  • РИА Новости
  • © Кирилл Шипицин

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить