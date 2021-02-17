Глубина чистоты: тест RT об озёрах России

На территории России расположено более 2 млн озёр на площади 350 тыс. кв. км. И это не считая части Каспийского моря. Чаще всего они обязаны своим происхождением ледникам, именно поэтому большинство из них — пресные. Самое глубокое в мире, самое большое в Европе, озеро, в котором больше 20% мирового запаса пресной воды, — все эти водоёмы находятся в России. Много ли вы знаете о них? Проверьте свои знания с тестом RT.

РИА Новости

© Кирилл Шипицин