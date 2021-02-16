Царская индустрия: тест RT о заводах в Российской империи

Первые заводы в России стали появляться в XVII веке, а резкий рост промышленного производства пришёлся на XVIII столетие, когда страна стала империей. Количество заводов в России увеличивалось, появлялись новые виды предприятий. Какие-то из них существуют до сих пор, например основанный в 1863 году Коломенский завод в Московской области. Знаете ли вы индустриальную историю Российской империи? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости