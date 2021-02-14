Из жизни в книгу: тест RT о литературных прототипах
За многими героями русской литературы, знакомыми каждому с детства, скрываются вполне реальные люди. Нередко писатели наделяли персонажей чертами своих родственников, друзей, исторических личностей, знаменитых современников, а иногда и своими собственными. Насколько хорошо вы знаете прототипы литературных героев? Проверьте с тестом RT.
- Gettyimages.ru
- © Halit Olmez / EyeEm
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