Из жизни в книгу: тест RT о литературных прототипах

За многими героями русской литературы, знакомыми каждому с детства, скрываются вполне реальные люди. Нередко писатели наделяли персонажей чертами своих родственников, друзей, исторических личностей, знаменитых современников, а иногда и своими собственными. Насколько хорошо вы знаете прототипы литературных героев? Проверьте с тестом RT.

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