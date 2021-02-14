Из жизни в книгу: тест RT о литературных прототипах

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RT
За многими героями русской литературы, знакомыми каждому с детства, скрываются вполне реальные люди. Нередко писатели наделяли персонажей чертами своих родственников, друзей, исторических личностей, знаменитых современников, а иногда и своими собственными. Насколько хорошо вы знаете прототипы литературных героев? Проверьте с тестом RT.
Из жизни в книгу: тест RT о литературных прототипах
  • Gettyimages.ru
  • © Halit Olmez / EyeEm

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