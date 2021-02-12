Кушать подано: тест RT о русской кухне

Современные российские традиции питания и привычные сегодня блюда сильно отличаются от тех, что существовали в допетровскую эпоху или даже в XIX веке. Тем не менее многие блюда классической русской кухни не исчезли из рациона, а только укрепились в нём: щи, пирожки, борщи, каши и многое другое. Что вам известно о русской кухне? Проверьте себя с тестом RT.

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© Anatoly Prososov