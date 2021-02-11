Великая и бескровная: тест RT о Февральской революции

В феврале 1917 года в Петрограде прошла череда революционных митингов, которая привела к созданию Временного правительства. Узнав об этом, Николай II срочно выехал из ставки Верховного главнокомандующего в столицу. Однако сложившаяся в стране ситуация заставила его отречься от престола. Так закончилась многовековая история российской монархии — произошла Февральская революция. Её называли великой и бескровной из-за отсутствия насилия, но в дальнейшем страну ждали развал армии и системы управления, приход к власти большевиков и Гражданская война. Что ещё можно вспомнить об этих событиях? Проверьте себя с тестом RT.

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