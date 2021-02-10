Искусство сокращать: тест RT о советских аббревиатурах

В советское время длинные названия государственных и партийных органов власти часто сокращались по первым буквам каждого слова. Расшифровки некоторых аббревиатур были широко известны: КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза; КГБ — Комитет государственной безопасности; ВЛКСМ — Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи. При этом новые сокращения появлялись так часто и в таком количестве, что их значение запоминали уже немногие. Хорошо ли вы знакомы с советскими аббревиатурами? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Юрий Абрамочкин