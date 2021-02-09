Последний аргумент: тест RT о советском атомном проекте

В 1949 году состоялось первое испытание советской атомной бомбы. Взрыв изделия РДС-1 показал, что СССР, как и США, обладает новейшим сокрушительным оружием, способным изменить ход любой войны. Но этому событию предшествовало несколько лет напряжённой работы администраторов, разведчиков и учёных по созданию ядерного щита страны. Что вы знаете об истории советского атомного проекта? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Максим Блинов