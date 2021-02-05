«Я более не хочу хоть как-то быть связанным с вашим профсоюзом»: Дональд Трамп покинул Гильдию киноактёров США

Бывший президент США Дональд Трамп по собственному желанию вышел из состава Гильдии киноактёров и Американской федерации актёров радио и телевидения США (SAG-AFTRA). Ранее организация планировала провести дисциплинарную комиссию и рассмотреть вопрос об исключении Трампа из своих рядов. Политика обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в США 6 января и дезинформации. В свою очередь, Дональд Трамп напомнил, что Гильдия не выполняет свои обязательства перед собственными членами.

Бывший президент США Дональд Трамп покинул Гильдию киноактёров. 4 февраля политик и предприниматель направил президенту организации Гэбриэлль Картерис письмо, в котором объяснил свою позицию.

Трамп отметил, что не знаком с работами артистки (её фильмография включает более 50 фильмов и сериалов, в том числе «12 рождественских желаний» и «Немой убийца»). Одновременно политик заявил, что гордится собственными ролями в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Уолл Стрит: Деньги не спят» и «Образцовый самец», а также появлением в ряде телепроектов. С 2004 по 2015 год Трамп был ведущим реалити-шоу «Ученик», которое в письме назвал одним из самых успешных шоу в истории телевидения.

Дональд Трамп также перечислил свои заслуги в качестве предпринимателя. «Я оказал огромную помощь бизнесу кабельного новостного телевидения (до того, как я начал заниматься политикой, поговаривали, что жить этой платформе оставалось недолго), и я создал тысячи рабочих мест для таких сетей, как MSDNC и распространителя фейковых новостей — телеканала CNN, а также для многих других», — подчеркнул он.

Дональд Трамп в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»

© 20thCentFox/Everett Collection

По мнению политика и предпринимателя, поднимая вопрос о его отчислении, Гильдия хочет отвлечь общественность от более серьёзных проблем. «Ваша организация лишь собирает членские взносы и пропагандирует опасные антиамериканские политические меры и идеи, но мало что делает для своих членов и ничего не сделала для меня. Это подтверждается вашим гигантским уровнем безработицы и судебными исками от известных актёров, которые даже записали видео, где задают вопрос: «Почему профсоюз не борется за мои права?», — отметил Трамп.

В декабре деятели культуры раскритиковали изменения в политике SAG-AFTRA по вопросам здравоохранения, в когда 12 тыс. членов профсоюза лишились медицинской страховки в разгар пандемии коронавируса.

«Я более не хочу хоть как-то быть связан с вашим профсоюзом», — заключил политик.

На добровольный отказ Дональда Трампа от членства в Гильдии представители организации ответили коротко. «Спасибо», — гласит заявление, опубликованное на официальном сайте.

SAG-AFTRA on Trump's resignation from the union: Thank you. https://t.co/n1BUAMcqQ1 — SAG-AFTRA NEWS (@sagaftranews) February 4, 2021

Дональд Трамп состоял в Гильдии киноактёров США (SAG) с 1992 года, а к Американской федерации актёров радио и телевидения (AFTRA) присоединился в 1989 году — ранее профсоюзы функционировали независимо друг от друга. Из финансовых документов, которые Трамп предоставил в связи с президентскими выборами в 2105 году, следует, что предприниматель получал пенсии от обеих организаций.

Вопрос об исключении Трампа из Гильдии киноактёров США был поднят во второй половине января 2021 года. На специальной сессии подавляющее большинство членов проголосовали за расследование возможного нарушения Дональдом Трампом конституции Гильдии. Для этого была назначена дисциплинарная комиссия. Бизнесмену грозила одна из следующих мер: штраф, выговор, порицание, лишение прав или привилегий членов академии или же исключение.

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Обвинения против Дональда Трампа выдвинул исполнительный директор Гильдии киноактёров США Дэвид Уайт по просьбе президента SAG-AFTRA Гэбриэлль Картерис. Претензии касались возможной причастности Дональда Трампа к организации беспорядков в Вашингтоне и штурма Капитолия 6 января.

Также бывшего президента обвинили в проведении кампании по дезинформации, что в свою очередь создало угрозу для жизней журналистов (включая членов SAG-AFTRA).

«Дональд Трамп атаковал ценности, которые наш профсоюз ценит больше всего: демократию, истинность, уважение к согражданам любой расы и вероисповедания, а также неприкосновенность свободной прессы. Можно провести прямую связь между его вопиющим пренебрежением истиной и нападками на журналистов, которые совершают его сторонники», — заявила Картерис.

Дэвид Уайт также высказал своё мнение по данному вопросу. «Важнейшая задача нашего профсоюза — защита его членов. Неудобная правда состоит в том, что за последние четыре года слова и действия этого человека нанесли реальный ущерб нашим членам, работающим на радио и телевидении», — подчеркнул он.

«Резолюция комиссии направлена против усилий, подрывающих свободу печати, и подтверждает принципы, на которых основано наше демократическое общество и которые все мы должны защищать и охранять», — подытожил Уайт.

Также в заявлении руководства Гильдии киноактёров говорится, что «за время президентства Трампа число сообщений о запугивании и физической агрессии (в отношении журналистов, работающих на радио и телевидении. — RT) увеличилось».

Дональд Трамп на шоу «Ученик»

© NBC Universal

Инцидент привлёк внимание пользователей социальных сетей. Ряд блогеров удивил тот факт, что Трамп был членом профсоюза. «До меня только сейчас дошло, что Трамп состоял в Гильдии киноактеров», — отметила одна из авторов Twitter.

Редактор портала TheaterMania Дэвид Гордон с иронией отметил художественные достоинства письма Дональда Трампа. «Вот бы и я мог написать пародию, столь же хорошую, как письмо Трампа Гильдии киноактеров», — написал Гордон в Twitter.

Ещё один блогер решил пофантазировать о том, как выход из Гильдии повлияет на имидж Трампа. «Теперь, когда Трамп покинул Гильдию киноактеров, ему запрещено на камеру делать вид, будто ему есть дело до кого-то кроме самого себя?», — интересуется он.

Now that Trump has resigned from SAG-AFTRA, is he prohibited from acting on camera like he cares about anyone but himself? pic.twitter.com/zK2OBNI2ai — Dean Gloster (@deangloster) February 4, 2021

Некоторые пользователи также обратили внимание на оформление письма с использованием бумагой с государственной печатью после отставки. «Почему Дональд Трамп пользуется бумагой с государственной печатью? Например, на его письме Гильдии киноактеров. Это уголовное преступление», — заметила пользовательница соцсети.

Также блогеры обратили внимание на то, что Трамп может оказаться первым президентом США, который во время срока состоял в профсоюзе. Кроме того, блогеры заметили, что окончание президентского срока Дональда Трампа вызвало больше сложностей, чем уход бывшего президента из Гильдии киноактёров.