Запретная территория: тест RT о закрытых городах России

Короткая ссылка
RT
Закрытые города, или, как их официально называют, ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования), возникли ещё в СССР. К ним относятся населённые пункты, куда доступ ограничен не только иностранным туристам, но и гражданам России. Это обусловлено тем, что на их территории находятся предприятия, деятельность которых представляет собой государственную тайну. Много ли вы знаете о закрытых городах? Проверьте себя с тестом RT.
Запретная территория: тест RT о закрытых городах России
  • Колокольня Саровского монастыря
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить