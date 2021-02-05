Запретная территория: тест RT о закрытых городах России

Закрытые города, или, как их официально называют, ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования), возникли ещё в СССР. К ним относятся населённые пункты, куда доступ ограничен не только иностранным туристам, но и гражданам России. Это обусловлено тем, что на их территории находятся предприятия, деятельность которых представляет собой государственную тайну. Много ли вы знаете о закрытых городах? Проверьте себя с тестом RT.

Колокольня Саровского монастыря

© РИА Новости / Максим Блинов