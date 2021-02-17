Конёк-горбунок, гремлины и датские рыцари: о ком главные кинопремьеры недели

Одной из наиболее ожидаемых премьер недели стал «Конёк-горбунок» с Антоном Шагиным в главной роли — экранизация одноимённой сказки Петра Ершова. Кроме того, российские кинематографисты готовы предложить зрителям две комедии: «Спасите Колю!» и «Хищники». Любителям фильмов ужасов стоит обратить внимание на ленту «Воздушный бой» с Хлоей Грейс Морец в роли пилота времён Второй мировой войны. Также в числе премьер — основанный на реальных событиях драматический триллер Кевина Макдональда «Мавританец» и датская чёрная комедия «Рыцари справедливости».

«Конёк-горбунок»

Продюсер Сергей Сельянов не раз брался за экранизации по мотивам русских народных сказок. Он приложил руку к созданию таких анимационных франшиз, как «Иван Царевич и Серый волк» и «Три богатыря». Теперь же кинематографист выпустил игровую адаптацию сказки Петра Ершова «Конёк-горбунок» о крестьянинском сыне Иване, к которому попадает волшебный Конёк, способный исполнить любые желания. Такие возможности сулят герою множество приключений, в том числе романтических.

По словам продюсера, сюжет и атмосфера одноимённого фильма близки к первоисточнику (правда, герои экранизации разговаривают прозой). Однако отдельные эпизоды подверглись изменениям. Царя, например, в кадре варить не стали: этот ход показался авторам ленты слишком жестоким.

«Конёк-горбунок» снят с использованием новейших технологий. Некоторые используются в российском кино впервые. За спецэффекты отвечает компания CGF, работавшая над такими зрелищными лентами, как «Экипаж» и «Время первых». Её сотрудники изобразили на компьютере всё, что окружает героев. Сказочные персонажи-животные созданы с помощью технологии захвата движения, а эмоции им подарили реальные артисты: конька «сыграл» Павел Деревянко, Жар-птицу — Ляйсан Утяшева.

Также роли в фильме исполнили Антон Шагин, Паулина Андреева, Михаил Ефремов, Ян Цапник и другие актёры.

«Спасите Колю!»

Сюжет комедии «Спасите Колю!» выстраивается вокруг отношений военкома Михаила Ивановича (Дмитрий Нагиев) и его дочери Маши. Маша любит отца, однако всякий раз, когда дело касается её личной жизни, между ними возникают серьёзные разногласия. Строгий папа не одобряет ухажёров дочери и то и дело отправляет их служить в наиболее отдалённые уголки страны. Аналогичные испытания ждут и очередного избранника девушки — Колю. Однако на сей раз Маша не намерена сдаваться и постарается любым способом вернуть возлюбленного.

Режиссёром проекта стал Дмитрий Губарев, работавший над популярным сериалом «Физрук». По его словам, новая лента — не просто жанровая комедия с динамичным сюжетом: это светлое и доброе кино о семейных ценностях и проблеме отцов и детей.

Вместе с Нагиевым в фильме снялись Анна Родоная, Иван Злобин, Галина Польских, Нонна Гришаева, Владимир Сычёв и другие артисты.

«Хищники»

Главный герой комедии «Хищники» — успешный тренер личностного роста Эдуард Зверев (Максим Сервриновский). Он написал книгу «Психология хищника», в которой учит читателей смело достигать своих целей. Однажды Эдуард узнаёт, что миллионерша Елена Шпот (Алёна Бабенко) собирается снести гаражный комплекс, в котором он держит свой автомобиль. Руководствуясь собственными инструкциями, герой попытается отвоевать гараж, а помогут ему в этом несколько мужчин, для которых эти гаражи — «вся жизнь».

В качестве режиссёра проекта выступил дебютант Степан Соколов. По его словам, они с командой стремились снять не обыкновенную комедию, а атмосферный фильм, способный подарить зрителям позитивный настрой.

Авторы ленты уделили массу внимания звуку, который, как считает постановщик, может воздействовать на зрителя не меньше, чем картинка.

«Это классическая комедия о человеке, который ввязывается в драку не по размеру. В итоге проблемы растут как снежный ком, превращаясь в каскад комедийных непредвиденных ситуаций. И добиться эффекта сопереживания, комедийности во многом позволяет саунд-дизайн», — утверждает Степан Соколов.

«Воздушный бой» (Shadow in the Cloud)

В военном боевике «Воздушный бой» Хлоя Грейс Морец сыграла пилота времён Второй мировой войны. Она присоединяется к экипажу бомбардировщика, чтобы перевезти секретный груз. Уже в начале перелёта борт подвергается воздушной атаке.

Однако на этом трудности не заканчиваются. Экипажу предстоит столкнуться с мифическим существом, выводящим из строя оборудование — гремлином.

При этом режиссёр и сценарист Розанна Лян решила следовать тренду современных голливудских реалий и привнесла в картину феминистский аспект.

«Мавританец» (The Mauritanian)

Драматический триллер оскароносного режиссёра Кевина Макдональда «Мавританец» основан на реальных событиях и рассказывает историю заключённого в Гуантанамо Мохаммеда Ульд Слахи. Тот более десяти лет провёл в тюрьме, где постоянно подвергался пыткам. Ульд Слахи задержали в 2001 году и много лет не предъявляли официальных обвинений. Согласно сценарию, последней надеждой Слахи становится адвокат Нэнси Холландер в исполнении Джоди Фостер.

Главную роль в ленте исполнил французский актёр алжирского происхождения, лауреат премии «Сезар» за фильм Жака Одиара «Пророк» Тахар Рахим. Артист рассказал, что для создания убедительного образа сбросил более десяти килограмм, а для понимания своего персонажа общался с Мохаммедом Ульд Слахи, читал его мемуары, а также примерил настоящие кандалы.

«Там были бутафорские кандалы, и я сказал: «Нет, несите настоящие. Я хочу чувствовать то, что чувствовал он». Всего лишь за шесть часов (проведённых в наручниках. — RT) я заработал синяки, которые остались у меня на всё время съёмок. Всего за шесть часов. На каком-то этапе... я не знаю... ты будто что-то теряешь. Пребываешь не в той же действительности, не в том же измерении, что и другие», — вспоминает актёр в беседе с Variety.

«Рыцари справедливости» (Retfærdighedens ryttere)

Датский актёр Мадс Миккельсен снимался во всех полнометражных работах лауреата премии «Оскар» Андерса Томаса Йенсена, включая ленты «Адамовы яблоки» и «Мерцающие огни». На сей раз кинематографисты объединились для работы над чёрной комедией «Рыцари справедливости».

Миккельсену досталась роль военного Маркуса. Его жена погибает в железнодорожной катастрофе, которая на первый взгляд кажется трагической случайностью. Однако Маркус начинает подозревать, что происшествие было тщательно спланировано. Мужчина решает докопаться до истины и отомстить за возлюбленную, а помогут ему в этом трое эксцентричных друзей, помешанных на математике.

Фильм стал триумфатором национальной премии Danish Film Awards по итогам прошлого года, получив 15 номинаций и одержав победу в четырёх из них. Также лента успешно выступила в датских кинотеатрах, показав самые высокие сборы в году за первые выходные проката.