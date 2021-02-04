Люди и сражения: тест RT о знаменитых битвах в истории России

Российские войска участвовали во множестве сражений, менявших ход отечественной и мировой истории. Куликовская битва показала единство страны в борьбе с монголо-татарами, Бородинское сражение подорвало силы наполеоновской армии, Сталинградская битва стала одной из ключевых в Великой Отечественной войне. А сможете ли вы угадать сражения из русской истории по их описанию? Проверьте себя с тестом RT.

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