Любовь и другие соблазны: о чём главные премьеры недели

Большинство картин, которые выходят на экраны российских кинотеатров к 14 февраля, так или иначе связаны с темой любви. О разных проявлениях этого чувства в комедийном ключе расскажет лента Love с участием Сергея Светлакова. Романтические дилеммы возникли перед героями мелодрам «Дикая парочка» и «Кроличья лапа». Ещё больше трудностей, вызванных страстью, ждёт ключевых персонажей фильма ужасов «Приворот. Чёрное венчание» и триллера «Опасный соблазн». В числе прочих премьер — две ленты о семейных перипетиях: российская трагикомедия «Родные» с Сергеем Буруновым и итальянская драма «Наш отец».

Love

Продюсер, сценарист и исполнитель главной роли в комедии Love Сергей Светлаков сравнивает свой новый проект с такими популярными лентами, как «Реальная любовь» и «Четыре комнаты». С первой российский фильм объединяет структура повествования (на экране параллельно разворачиваются сразу несколько историй) и цель кинематографистов — показать любовь в разных её проявлениях. Как и в случае с фильмом «Четыре комнаты», действие происходит в отеле. Кроме того, создатели Love обещают, что в фильме будет так же много веселья.

В стенах гостиницы с говорящим названием Love 14 февраля собираются совершенно разные по возрасту, статусу и мировоззрению люди. Среди них — ревнивый муж, пытающийся найти пропавшую со связи жену, частный детектив, горничная, студент и многие другие. Всех их связывает одно — желание обрести любовь.

Роли в ленте также исполнили Ян Цапник, Тимур Батрутдинов, Юрий Стоянов, Ксения Собчак, Камиль Ларин, Екатерина Варнава, Мария Миронова, Елена Валюшкина, Станислав Ярушин и другие артисты. Светлаков обещает, что некоторые артисты предстанут на экране в самых непредсказуемых образах.

«Родные»

Главный герой ленты «Родные», снятой по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова (ранее они вместе работали над обеими частями фильма «Горько!»), — отец семейства в исполнении Сергея Бурунова. Однажды он рассказывает близким о своей давней мечте — спеть на Грушинском фестивале. Семья решает помочь ему и отправляется в увлекательное путешествие из Архангельска в Самарскую область.

Лента представляет собой трагикомедию, в которой поднимаются темы воспитания, взросления и прощения.

В беседе с ТАСС Серей Бурунов рассказал, что изначально читал сценарий, думая о проекте комедийного жанра, и был шокирован, открыв для себя глубокий подтекст.

«И, когда он (режиссёр Илья Аксёнов. — RT) озвучил мне тему этой дисфункциональной семьи и эмоциональной незрелости, тут меня парализовало. Абсолютно. У меня было ощущение такое, как в кино показывают, — пропадает звук. Он что-то говорил, я слушал, и во мне это отозвалось просто всеми колоколами. Просто зазвонило. Я приехал домой, я схватился за голову, я это всё перечитал. Потому что изначально я читал, конечно, с прицелом на комедию. Оказалось, что колоссальная проблема для многих — эмоциональная незрелость», — отметил актёр.

«Приворот. Чёрное венчание»

Ещё одна российская премьера недели — фильм ужасов «Приворот. Чёрное венчание». Режиссёром и одним из сценаристов проекта выступил Святослав Подгаевский, известный по ряду популярных хорроров: «Пиковая дама: Чёрный обряд», «Невеста», «Русалка. Озеро мёртвых» и «Яга. Кошмар тёмного леса».

Сюжет новой ленты основан на старинном ритуале — привороте. На него решается мать-одиночка Женя, которую бросил возлюбленный Кирилл. Вскоре после ритуала Кирилл возвращается, однако его любовь больше похожа на одержимость. Всё усложняется, когда Кирилл погибает: даже тогда чары не спадают, и Женя вместе с её ребёнком оказываются в серьёзной опасности.

Постановщик проекта подчёркивает, что лента ориентирована в первую очередь на женскую аудиторию в возрасте от 14 до 25 лет. Он обещает, что фильм удивит девушек не только мелодраматической историей с элементами мистики, но и необычными декорациями, среди которых — старая готическая церковь.

кадр из фильма «Приворот. Чёрное венчание»

© kino-teatr.ru

«Кроличья лапа»

В мелодраме «Кроличья лапа» рассказывается история любви россиянки Али и французского архитектора Николя, разворачивающаяся в начале 1990-х. Между героями мгновенно вспыхивают чувства, но быть вместе возлюбленные не могут из-за разницы менталитетов: Аля чувствует себя некомфортно во Франции, а Николя не может жить в тесной питерской коммуналке. Кроме того, выясняется, что мужчина женат. Впрочем, за расположение Али в фильме также есть кому побороться.

Лента снята при участии кинематографистов из России, Финляндии и Бельгии. Роли исполнили Светлана Щедрина, Николя Дювошель, Пьер Ришар, Евгения Добровольская, Александр Половцев и другие артисты. В режиссёрском кресле — лауреат Каннского кинофестиваля Нана Джорджадзе.

Помимо команды, фильм примечателен эффектным видеорядом: из мрачного Питера и атмосферных коммуналок зрители перенесутся в солнечный французский Прованс. Над визуальной составляющей трудился Михаил Квирикадзе, удостоенный приза фестиваля «Амурская осень» за лучшую работу оператора.

кадр из фильма «Кроличья лапа»

© kino-teatr.ru

«Дикая парочка» (Wild Mountain Thyme)

Картину «Дикая парочка» поставил лауреат премии «Оскар» за сценарий к фильму 1987 года «Во власти Луны» Джон Патрик Шэнли. Он же адаптировал скрипт, основанный на его собственной бродвейской пьесе. В новой ленте режиссёр продолжает исследовать тему любви, но на этот раз делает акцент на опасности, которую несёт непреодолимое притяжение двух людей.

События фильма берут начало на ирландской ферме. Постановщик попытался передать зрителям атмосферу тех мест, однако в действительности показанные в ленте кадры имеют мало общего с Ирландией: уже первые зрители заметили, что изображение страны клишировано, а герои говорят со странным акцентом.

Оказывается, Шэнли не стремился снять кино, близкое и понятное ирландцам. Он объяснил, что в первую очередь ориентировался на людей, которые мечтают побывать в этой стране.

По сюжету застенчивый фермер Энтони (Джейми Дорнан) изо всех сил пытается привлечь внимание своей соседки Розмари (Эмили Блант). В то же время из Нью-Йорка приезжает дальний родственник героя (Джон Хэмм). Он, гораздо более предприимчивый, также решает побороться за расположение девушки.

«Опасный соблазн» (Fatale)

Успешный спортивный агент Деррик Тайлер (Майкл Или) отправляется в командировку в Лас-Вегас. Там он знакомится с Вэл (Хилари Суэнк) и проводит с ней ночь. Позднее герой возвращается домой к жене, но его прежде размеренная жизнь переворачивается с ног на голову. Тайлер едва не погибает от руки неизвестного, вломившегося в его дом, а расследование произошедшего поручают той самой девушке из Вегаса, оказавшейся детективом.

По словам автора Variety Денниса Харви, триллер представляет собой «крепкий, но неоригинальный набор знакомых жанровых клише».

«Фильм доставляет обычное удовольствие, которого ждёшь от историй такого рода: неверность наказана, злонамеренное безумие тоже — но делает это более механически, чем хотелось бы видеть», — утверждает критик. Также он отмечает, что, несмотря на растущую опасность, с которой сталкивается герой по мере развития сюжета, ленте очень не хватает напряжения.

«Наш отец» (Padrenostro)

Итальянский постановщик Клаудио Ноче в драме «Наш отец» исследует собственную детскую травму. В 1976 году на его отца, полицейского, совершили покушение. Самому постановщику на тот момент было полтора года — по его собственным словам, достаточно, чтобы ощутить страх, но слишком мало для понимания, что эта боль и тревога останутся с ним на долгие годы.

«Я так и не смог сказать ему об этом. Было нелегко написать это «письмо» моему отцу, очерчивая контуры поколения «невидимых» детей, окутанных дымом от сигарет своих родителей. Попытка сделать это, переложив личный опыт на универсальный язык, стала величайшим вызовом для меня как кинематографиста и человека», — рассказал режиссёр.

С героем фильма, десятилетним Валерио, случается аналогичная история: его отец чуть не погибает в результате покушения. Вскоре герой знакомится с подростком, появившимся неизвестно откуда. Эта дружба навсегда изменит жизнь Валерио.

Ранее фильм был представлен в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и удостоился ряда наград, в том числе — кубка Вольпи за лучшую мужскую роль (Пьерфранческо Фавино).