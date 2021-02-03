Внеземные технологии: тест RT о российских космических аппаратах

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RT
Запуск СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году открыл космическую эру в истории. С тех пор отечественная космическая техника постоянно совершенствовалась, появились обитаемые космические станции и аппараты для исследования других планет. А что ещё можно вспомнить о достижениях советских и российских учёных и инженеров в этой сфере? Проверьте себя с тестом RT.
Внеземные технологии: тест RT о российских космических аппаратах
  • РИА Новости

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