Внеземные технологии: тест RT о российских космических аппаратах

Запуск СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году открыл космическую эру в истории. С тех пор отечественная космическая техника постоянно совершенствовалась, появились обитаемые космические станции и аппараты для исследования других планет. А что ещё можно вспомнить о достижениях советских и российских учёных и инженеров в этой сфере? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости