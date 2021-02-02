От янтаря до вече: тест RT о Северо-Западе России

Короткая ссылка
RT
Северо-западная часть России протянулась от границы с Польшей до Финляндии. На этих землях живут потомки славянских и финно-угорских племён. В состав этой территории РФ входят как древнерусские земли (Новгород и Псков), так и относительно недавно приобретённые, например основанный тевтонскими рыцарями Кёнигсберг (ныне Калининград). А что ещё вы знаете об этом регионе? Проверьте себя с помощью теста RT.
От янтаря до вече: тест RT о Северо-Западе России
  • РИА Новости
  • © Константин Чалабов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в ТамТам, чтобы быть в курсе важных новостей
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить