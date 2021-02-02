От янтаря до вече: тест RT о Северо-Западе России

Северо-западная часть России протянулась от границы с Польшей до Финляндии. На этих землях живут потомки славянских и финно-угорских племён. В состав этой территории РФ входят как древнерусские земли (Новгород и Псков), так и относительно недавно приобретённые, например основанный тевтонскими рыцарями Кёнигсберг (ныне Калининград). А что ещё вы знаете об этом регионе? Проверьте себя с помощью теста RT.

РИА Новости

© Константин Чалабов