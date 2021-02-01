Они написали убийство: тест RT о русских детективах

Детективный жанр подарил множество ярких и узнаваемых героев: Шерлока Холмса, комиссара Мегрэ и других. Многие классики, в том числе русской литературы, к примеру Фёдор Достоевский и Лев Толстой, использовали детективные элементы в своих произведениях. А к рубежу XIX и XX веков этот жанр оформился в самостоятельный. Проверьте, хорошо ли вы разбираетесь в русских детективах.

© Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)