«Злой человек»: Земфира выпустила первый за семь лет клип

Российская исполнительница Земфира представила музыкальное видео на песню «Злой человек», которая войдёт в саундтрек предстоящего фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Это первый клип исполнительницы за семь лет, после премьеры видео «Жить в твоей голове». В ближайшее время ожидается релиз нового, седьмого по счёту студийного альбома Земфиры. Как сообщила Рената Литвинова, работа над ним уже завершена.

В понедельник, 1 февраля, российская певица Земфира опубликовала новый клип под названием «Злой человек». Звучащая на видео мелодия войдёт в саундтрек к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

На видео Рената Литвинова едет за рулём ретро-автомобиля сквозь снежную бурю. Визуальное решение клипа перекликается с трейлером картины «Северный ветер», выполненной в эстетике 1920-х — 1930-х.

В последние годы на канале Земфиры появлялись преимущественно видео с концертов, а также записи некоторых композиций. «Злой человек» стал первым «сольным» клипом исполнительницы более чем за семь лет. С момента публикации в январе 2014 года клипа на песню «Жить в твоей голове» Земфира принимала участие только в создании видео диджея и дизайнера Mujuice «Возвращайся домой».

Кадр из фильма «Северный ветер»

© Кадр из фильма «Северный ветер»

Также в ближайшее время можно ожидать релиза нового, седьмого по счёту альбома Земфиры. Об этом Рената Литвинова рассказала на своей странице в Instagram. Артистка уже смогла ознакомиться с новым альбомом, впечатления о котором вызвали у неё ассоциации со случаем из собственной жизни.

«Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая — плохая». Я попросила начать с хорошей. Она сказала: «Это гениальная новелла!». Тогда я спросила: «Какая плохая?». Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше». И сегодня — я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости: одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!» — призналась Литвинова.

Также она опубликовала ещё одно фото Земфиры с подписью «Совсем скоро, совсем близко», а, отвечая на комментарии, отметила: «Выходит и фильм, и альбом».

Премьера новой картины Литвиновой запланирована на 6 февраля, и среди пользователей интернета, а также в СМИ появились предположения о том, что пластинка также может выйти в первую неделю месяца.

Новый студийный альбом станет седьмым в официальной дискографии Земфиры. Релиз предыдущего, «Жить в твоей голове», состоялся 14 февраля 2013 года в цифровом формате (на следующий день в магазинах появился диск). Альбом собрал первый миллион прослушиваний за несколько часов. Российские критики отзывались о нём преимущественно положительно.

По данным «Ведомостей», пластинке удалось установить несколько рекордов: по количеству прослушиваний на сервисе «Яндекс. Музыка» (за первые десять дней) и скачиваний на сервисе iTunes. Доходы от продаж пластинки в интернете достигли 2 млн рублей, что также оказалось рекордом для России. При этом пользователи сети могли легально послушать альбом бесплатно.

Кадр из фильма «Северный ветер»

© Кадр из фильма «Северный ветер»

Фильм «Северный ветер», в котором прозвучит «Злой человек» и другие композиции Земфиры, является продолжением одноимённого спектакля Ренаты Литвиновой, который режиссёр поставила в МХТ имени Чехова по собственной пьесе. Театральная премьера состоялась в 2017 году. В спектакле также были использованы произведения Земфиры Рамазановой.

В беседе с Первым каналом артистка подчеркнула, что при работе над саундтреком или музыкальным оформлением постановки она во многом ориентируется на видение Литвиновой: «Обычно мы работаем с Ренатой так: «Земфира, у меня кино/спектакль, премьера тогда-то, нет ли у тебя каких-нибудь отрывков?» Потом, конечно, мы и обсуждаем, и спорим, но я всегда уступаю режиссёру, потому что это её работа, и именно режиссер складывает все элементы картины в целое. Чтобы написать музыку для фильма, мне достаточно сценария и обсуждения с Ренатой».

Сюжет строится вокруг жизни Северного клана — семьи влиятельных и богатых фабрикантов, которые правят Северными полями. В клане царит матриархат. Всё меняет трагедия: невеста наследника погибает. С этого момента его мать и жена вступают в борьбу одновременно за расположение мужчины, власть и баснословное состояние клана. Роли в фильме исполняют Рената Литвинова, Ульяна Добровская, Софья Эрнст, Антон Шагин, Светлана Ходченкова и другие.

Земфира Рамазанова и Рената Литвинова сотрудничают уже много лет. Певица и композитор писала музыку к таким лентам, как «Богиня: Как я полюбила», «Последняя сказка Риты», «Письмо Сальмы» и другим работам постановщицы. Рената Литвинова срежиссировала клипы Земфиры «Жить в твоей голове», «Мы разбиваемся», «Итоги», «Блюз» и «Прогулка» (в некоторых из них выступила и как актриса), а также ряд видеоматериалов с концертов.