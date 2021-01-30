«Если не мы, то кто?»: тест RT о российском спецназе

Первыми отрядами спецназа в истории России принято считать части особого назначения (ЧОН) ВЧК, которые должны были бороться с бандитизмом и контрреволюцией. Спустя годы свои специальные подразделения появились не только у госбезопасности, но и в армии. Круг задач спецназа постоянно расширялся: диверсии в тылу врага, борьба с террористами и освобождение заложников, разведывательные и штурмовые операции. А что ещё вы знаете о российском спецназе? Проверьте себя с тестом RT.

АГН «Москва»

© Сергей Ведяшкин