«Если не мы, то кто?»: тест RT о российском спецназе

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RT
Первыми отрядами спецназа в истории России принято считать части особого назначения (ЧОН) ВЧК, которые должны были бороться с бандитизмом и контрреволюцией. Спустя годы свои специальные подразделения появились не только у госбезопасности, но и в армии. Круг задач спецназа постоянно расширялся: диверсии в тылу врага, борьба с террористами и освобождение заложников, разведывательные и штурмовые операции. А что ещё вы знаете о российском спецназе? Проверьте себя с тестом RT.
«Если не мы, то кто?»: тест RT о российском спецназе
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

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