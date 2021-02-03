Венецианский фильм-лауреат, полный метр от Литвиновой и режиссёрский дебют Сии: кинопремьеры недели
- © Кадр из фильма «Снега больше не будет»
«Снега больше не будет» (Śniegu już nigdy nie będzie)
Женя родился в Чернобыле и стал свидетелем самой масштабной катастрофы в истории атомной энергетики. Теперь он живёт на Западе и работает массажистом, однако может вводить пациентов в транс, лечит их, помогает справиться с психологическими проблемами — или же лишь создаёт такую видимость.
Режиссёры Малгожата Шумовска и Михаил Энглерт отмечают, что слово «снег» вызывает разные ассоциации, однако рекомендуют зрителю проводить параллель с вопросами экологии — «разрушением климата Земли по вине человека и, как следствие, с медленным исчезновением снега». По их словам, герои живут в собственных мирках, которые только кажутся им комфортными, и не обращают внимания на своё окружение.
«Наши герои изголодались по прикосновению, близости, сексу, пониманию, свободе. В финансовом плане они богаты, а в духовном — бедны. Их гложет бессознательная тоска. Они проецируют свои фантазии на незнакомца, неожиданно появившегося в их жизни и ставшего зеркалом, в котором они отчётливо могут увидеть собственное отражение», — подчёркивают Шумовска и Энглерт.
Лента была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в 2020 году и получила премию фонда Fai — Persona Lavoro Ambiente (особое упоминание). Картина выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Польши.
«Заступник» (The Marksman)
Отставной морпех-снайпер, ветеран вьетнамской войны Джим Хэнсон недавно потерял жену, а его ранчо в любой момент могут конфисковать за долги. Однако ему приходится заступиться за людей, которые столкнулись с более серьёзными проблемами. Иммигрантка Роза и её сын Мигель пытаются сбежать от банды наркоторговцев через ранчо Джима, и, когда женщину убивают, она успевает попросить героя помочь её мальчику добраться до родственников в Чикаго.
В фильме снимались Лиам Нисон, Кэтрин Уинник, Тереза Руис, Джейкоб Перес и другие.
Зарубежные критики отмечают, что сюжет ленты предсказуем, а некоторые ходы смотрятся неправдоподобно. Тем не менее зрители встретили картину тепло: на сайте Rotten Tomatoes её рейтинг составляет 86%.
«Кто-нибудь видел мою девчонку?»
В 1990-х Сергей и Кира были яркой парой петербургской богемы, однако их пути разошлись. Героиня оставила свой город и мужа, а герой вскоре ушёл из жизни. Однако любовь к нему осталась в душе Киры много лет спустя.
Фильм снят по книге Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Серёже», где рассказывается об отношениях автора с бывшим мужем Сергеем Добротворским. Адаптацией романа занималась режиссёр Ангелина Никонова.
Главную героиню, которая показана в разные периоды жизни, сыграли Анна Чиповская и Виктория Исакова. В беседе с Tatler Исакова отметила, что не рассматривала задачу изобразить на экране Карину Добротворскую, а роман воспринимает как художественное произведение.
«И сама книга, и наш фильм — попытка проститься с призраками прошлого, освободиться от чувства вины, перестать цепляться за давно отжившие чувства», — отметила актриса.
Также в фильме снимались Александр Горчилин («Лето», «Ученик»), Алексей Золотовицкий («Последний министр»), Юрий Борисов («Бык»), Мария Шалаева («Русалка») и другие.
Премьера ленты состоялась в рамках фестиваля «Кинотавр» осенью 2020 года. Картина вызвала противоречивую реакцию критиков и зрителей.
- © Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»
«Мьюзик» (Music)
Австралийская певица Сиа представляет свой режиссёрский дебют в большом кино: музыкальный фильм «Мьюзик», куда вошли десять новых композиций исполнительницы. В кадре — танцовщица Мэдди Зиглер, которая снималась в клипах Сии на песни Chandelier, Big Girls Cry и другие.
На этот раз Зиглер предстанет в образе Мьюзик — подростка, страдающего расстройством аутистического спектра. После смерти матери она оказывается на попечении старшей сестры Зу (Кейт Хадсон), которая ещё недавно была преступницей и не заботилась о завтрашнем дне. Вместе с соседом Эбо (Лесли Одом — младший) девушки постараются прийти к взаимопониманию. С учётом того, что Мьюзик не разговаривает, это будет непросто.
Лента вызвала бурную реакцию среди защитников людей с расстройствами аутистического спектра. По их мнению, в картине эксплуатируются стереотипы, которые могут сформировать у зрителей неправильное впечатление о людях с особыми потребностями.
«Северный ветер»
В 2017 году в МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Артистка впервые выступила и как автор пьесы, и как театральный режиссёр, а также исполнила сразу пять ролей. Спектакль и Литвинова лично были удостоены премий газеты «Московский комсомолец».
Что касается кино, то в последние годы режиссёр отдавала предпочтение короткометражкам, и «Северный ветер» стал первой полнометражной работой после «Последней сказки Риты». Новый фильм правильнее считать не киноадаптацией, а продолжением истории, показанной на сцене. В центре повествования — расцвет и падение влиятельной семьи фабрикантов. Делами здесь управляют женщины. Богатства и власть Северного клана почти бесконечны: у них даже есть собственный 25-й час в сутках. Однако мать и жена главного наследника клана вступают в противостояние за расположение героя и власть. Начинается хаос. Начинается хаос.
Конкретные время и место действия (кроме «Северных полей») не обозначены, однако визуальное наполнение ленты отражает эстетику 1920-х — 1930-х.
Фильм посвящён режиссёру Кире Муратовой, с которой Рената Литвинова сотрудничала много лет. Музыку к спектаклю и ленте написала российская исполнительница Земфира. Роли исполняют Рената Литвинова, Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская и другие.