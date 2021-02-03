Венецианский фильм-лауреат, полный метр от Литвиновой и режиссёрский дебют Сии: кинопремьеры недели

На этой неделе в российский прокат выходит фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля «Снега больше не будет» о свидетеле Чернобыльской катастрофы с особыми способностями. Рената Литвинова после перерыва вернулась к полному метру с драмой «Северный ветер». Ещё одна премьера российского производства — лента «Кто-нибудь видел мою девчонку?» на основе биографической книги Карины Добротворской. Также зрители смогут оценить режиссёрский дебют певицы Сии «Мьюзик» и новую актёрскую работу Лиама Нисона в боевике «Заступник».

«Снега больше не будет» (Śniegu już nigdy nie będzie)

Женя родился в Чернобыле и стал свидетелем самой масштабной катастрофы в истории атомной энергетики. Теперь он живёт на Западе и работает массажистом, однако может вводить пациентов в транс, лечит их, помогает справиться с психологическими проблемами — или же лишь создаёт такую видимость.

Режиссёры Малгожата Шумовска и Михаил Энглерт отмечают, что слово «снег» вызывает разные ассоциации, однако рекомендуют зрителю проводить параллель с вопросами экологии — «разрушением климата Земли по вине человека и, как следствие, с медленным исчезновением снега». По их словам, герои живут в собственных мирках, которые только кажутся им комфортными, и не обращают внимания на своё окружение.

«Наши герои изголодались по прикосновению, близости, сексу, пониманию, свободе. В финансовом плане они богаты, а в духовном — бедны. Их гложет бессознательная тоска. Они проецируют свои фантазии на незнакомца, неожиданно появившегося в их жизни и ставшего зеркалом, в котором они отчётливо могут увидеть собственное отражение», — подчёркивают Шумовска и Энглерт.

Лента была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в 2020 году и получила премию фонда Fai — Persona Lavoro Ambiente (особое упоминание). Картина выдвинута на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» от Польши.

«Заступник» (The Marksman)

Отставной морпех-снайпер, ветеран вьетнамской войны Джим Хэнсон недавно потерял жену, а его ранчо в любой момент могут конфисковать за долги. Однако ему приходится заступиться за людей, которые столкнулись с более серьёзными проблемами. Иммигрантка Роза и её сын Мигель пытаются сбежать от банды наркоторговцев через ранчо Джима, и, когда женщину убивают, она успевает попросить героя помочь её мальчику добраться до родственников в Чикаго.

В фильме снимались Лиам Нисон, Кэтрин Уинник, Тереза Руис, Джейкоб Перес и другие.

Зарубежные критики отмечают, что сюжет ленты предсказуем, а некоторые ходы смотрятся неправдоподобно. Тем не менее зрители встретили картину тепло: на сайте Rotten Tomatoes её рейтинг составляет 86%.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»

В 1990-х Сергей и Кира были яркой парой петербургской богемы, однако их пути разошлись. Героиня оставила свой город и мужа, а герой вскоре ушёл из жизни. Однако любовь к нему осталась в душе Киры много лет спустя.

Фильм снят по книге Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку? 100 писем к Серёже», где рассказывается об отношениях автора с бывшим мужем Сергеем Добротворским. Адаптацией романа занималась режиссёр Ангелина Никонова.

Главную героиню, которая показана в разные периоды жизни, сыграли Анна Чиповская и Виктория Исакова. В беседе с Tatler Исакова отметила, что не рассматривала задачу изобразить на экране Карину Добротворскую, а роман воспринимает как художественное произведение.

«И сама книга, и наш фильм — попытка прос­титься с призраками прошлого, освободиться от чувства вины, перестать цепляться за давно отжившие чувства», — отметила актриса.

Также в фильме снимались Александр Горчилин («Лето», «Ученик»), Алексей Золотовицкий («Последний министр»), Юрий Борисов («Бык»), Мария Шалаева («Русалка») и другие.

Премьера ленты состоялась в рамках фестиваля «Кинотавр» осенью 2020 года. Картина вызвала противоречивую реакцию критиков и зрителей.

© Кадр из фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

«Мьюзик» (Music)

Австралийская певица Сиа представляет свой режиссёрский дебют в большом кино: музыкальный фильм «Мьюзик», куда вошли десять новых композиций исполнительницы. В кадре — танцовщица Мэдди Зиглер, которая снималась в клипах Сии на песни Chandelier, Big Girls Cry и другие.

На этот раз Зиглер предстанет в образе Мьюзик — подростка, страдающего расстройством аутистического спектра. После смерти матери она оказывается на попечении старшей сестры Зу (Кейт Хадсон), которая ещё недавно была преступницей и не заботилась о завтрашнем дне. Вместе с соседом Эбо (Лесли Одом — младший) девушки постараются прийти к взаимопониманию. С учётом того, что Мьюзик не разговаривает, это будет непросто.

Лента вызвала бурную реакцию среди защитников людей с расстройствами аутистического спектра. По их мнению, в картине эксплуатируются стереотипы, которые могут сформировать у зрителей неправильное впечатление о людях с особыми потребностями.

«Северный ветер»

В 2017 году в МХТ имени Чехова состоялась премьера спектакля Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Артистка впервые выступила и как автор пьесы, и как театральный режиссёр, а также исполнила сразу пять ролей. Спектакль и Литвинова лично были удостоены премий газеты «Московский комсомолец».

Что касается кино, то в последние годы режиссёр отдавала предпочтение короткометражкам, и «Северный ветер» стал первой полнометражной работой после «Последней сказки Риты». Новый фильм правильнее считать не киноадаптацией, а продолжением истории, показанной на сцене. В центре повествования — расцвет и падение влиятельной семьи фабрикантов. Делами здесь управляют женщины. Богатства и власть Северного клана почти бесконечны: у них даже есть собственный 25-й час в сутках. Однако мать и жена главного наследника клана вступают в противостояние за расположение героя и власть. Начинается хаос. Начинается хаос.

Конкретные время и место действия (кроме «Северных полей») не обозначены, однако визуальное наполнение ленты отражает эстетику 1920-х — 1930-х.

Фильм посвящён режиссёру Кире Муратовой, с которой Рената Литвинова сотрудничала много лет. Музыку к спектаклю и ленте написала российская исполнительница Земфира. Роли исполняют Рената Литвинова, Софья Эрнст, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская и другие.