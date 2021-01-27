Европейский след: тест RT о русской готике

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Русской готикой, или псевдоготикой, называют различные архитектурные течения, основанные на сочетании элементов московского барокко, западноевропейской готики и византийской архитектуры. Расцвет этого стиля пришёлся на вторую половину XVIII и на XIX век, когда в русской архитектуре возникла мода на стилизацию под европейскую готику. Что ещё вы знаете об этом стиле? Проверьте себя с тестом RT.
Европейский след: тест RT о русской готике
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

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