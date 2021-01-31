Любимые герои и путешествия во времени: десять сериалов февраля

В феврале на телевидении и интернет-платформах появится ряд сериалов о приключениях сразу нескольких популярных персонажей. Так, в ленте «Супермен и Лоис» рассказывается о семейной жизни «человека из стали», а из «Клариссы» зрители узнают, что стало с Клариссой Старлинг («Молчание ягнят») после победы над Баффало Биллом. Кроме того, в последний месяц зимы выйдет ремейк «Великого уравнителя». Поклонники Дуэйна Джонсона смогут узнать больше о юности кумира из байопика «Молодой Скала». Также стартуют две криминальные ретродрамы: «Парижская полиция 1900» и «За час до рассвета». Подробнее об этих и других премьерах месяца — в материале RT.

«Отпуск». С 1 февраля на ТНТ

В Геленджик уже 11-й раз приезжает семья с севера России. За время этой поездки всем её членам предстоит разобраться в своей личной жизни: сын гостей намеревается сделать предложение дочери хозяев, с которой дружит с детства, а его родители находятся на грани развода. Хозяину гостевого дома придётся побороться за расположение возлюбленной с её бывшим.

Эта лента примечательна разнообразным актёрским составом. В центральных ролях задействованы тиктокер Валя Карнавал (Валентина Карнаухова), участник КВН и резидент Comedy Club Демис Карибидис, звезда сериала «Бригада» Павел Майков, актриса театра и кино Татьяна Догилева и другие. Режиссёром нового сериала выступил Александр Бойков, известный как постановщик ленты «Миша портит всё».

Кадр из сериала «Отпуск»

© Кадр из сериала «Отпуск»

«Улица светлячков» (Firefly Lane). С 3 февраля на Netflix

Кристин Ханна — популярная в США писательница, одна из самых продаваемых авторов по версии The New York Times. Три из 24 её романов отобраны для экранизации в виде полнометражных картин. Книга Ханны «Улица светлячков» вышла в 2008 году и вскоре стала бестселлером. А теперь история дружбы двух женщин предстаёт в виде сериала.

По сюжету в середине 1970-х встретились две совершенно разные девушки: тихоня Кейт из благополучной семьи и амбициозная, яркая Талли — из неблагополучной. Девушки дружили более 30 лет, несмотря на то что их профессиональные пути разошлись: Талли стала известной журналисткой, Кейт больше времени уделяла семье. Однако спустя годы их идиллическая дружба оказывается под угрозой.

«Великий уравнитель» (The Equalizer). С 7 февраля на CBS

Спустя почти семь лет после выхода классического боевика с Дензелом Вашингтоном (эта картина, в свою очередь, стала ремейком многосерийной ленты второй половины 1980-х) на пост борца за справедливость заступает Куин Латифа. Её героиня Робин Маккол, как и герой Вашингтона, работала в спецслужбах и ушла в отставку по неназванным причинам.

Маккол решает использовать свои навыки для благих дел: её мучает совесть, поскольку в прошлом ей не удалось спасти всех нуждавшихся в помощи. Теперь героиня готова защищать тех, кому больше некуда обратиться.

«Парижская полиция 1900» (Paris Police 1900). С 8 февраля на Canal+, с 9 февраля на «Амедиатеке»

Рубеж XIX и XX веков до начала Первой мировой войны принято считать Прекрасной эпохой для Франции и некоторых других европейских государств. Однако создатели сериала «Парижская полиция 1900» предлагают зрителям заглянуть за красивый фасад.

Как и в большинстве детективов, повествование начинается с убийства. В реке найден труп молодой женщины, однако расследование покажет, что это изощрённое преступление связано с государственной тайной.

«Насилие — это ключевой элемент, поскольку Прекрасная эпоха, как я выяснил, в действительности была куда более жестоким периодом истории, чем мы привыкли считать. Чем больше я её изучал, тем больше политического, уголовного и домашнего насилия мне открывалось», — признался автор сценария Фабьен Нури в интервью Variety.

Он отметил, что в его работе большое значение отводилось исследованиям: по мнению Нури, реальные персонажи и невыдуманные истории лучше любого вымысла.

Кадр со съемок сериала «Парижская полиция 1900»

© Кадр со съемок сериала «Парижская полиция 1900»

«Кларисса» (Clarice). С 11 февраля на CBS, с 12 февраля на more.tv

Агент ФБР Кларисса Старлинг, героиня культового триллера «Молчание ягнят», снова в деле. Через год после известных зрителю событий Старлинг отправляется из округа Вашингтон в свой родной город, где ей предстоит оправдать репутацию охотницы на монстров.

Из-за конфликта по поводу авторских прав между студией Metro-Goldwyn-Mayer и компанией Дино де Лаурентиса, которая занималась производством сериала «Ганнибал» 2013 года, Ганнибал Лектер в ленте не появится. В «Клариссе» сделан акцент на отношениях главной героини с персонажами романа Томаса Харриса, которых не было в предыдущей экранизации.

Сериал выходит в эфир спустя 30 лет после премьеры «Молчания ягнят» с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер. Роль Клариссы исполнила Ребекка Бридс, а Баффало Билла сыграл Саймон Нортвуд.

«Молодой Скала» (The Young Rock). С 16 февраля на NBC

В начале работы над байопиком о себе Дуэйн Джонсон задался целью сделать кино, которое не только развлечёт аудиторию, но и позволит извлечь из просмотра какие-нибудь уроки. В итоге кинематографисты решили остановиться на трёх важных периодах в жизни артиста и спортсмена. В ленте Джонсон показан в возрасте 10, 15 и 18 лет (его сыграли Адриан Гру, Брэдли Констант и Ули Латукефу). Сам Скала также появится в кадре.

Зрители узнают, что к 13 годам будущий актёр успел пожить в 13 штатах США и в Новой Зеландии, приобщиться к миру рестлинга через своего отца — профессионального спортсмена и даже совершить правонарушение и оказаться под арестом на Гавайях. В студенческие годы он всерьёз собирался стать футболистом, однако попасть в Национальную футбольную лигу ему было не суждено. Подробности этих и других событий зрители смогут узнать из «дикого» и «сумасшедшего» сериала, каким считают его создатели и сам герой.

В случае успеха ленты Джонсон планирует рассказать и другие истории из своей молодости.

«За час до рассвета». С 16 февраля на more.tv, Wink и «КиноПоиск HD»

Действие нового сериала Игоря Зайцева («Диверсант 2: Конец войны», «Великая») разворачивается в 1946 году. Главные герои — майор милиции Шумейко по прозвищу Сатана (Константин Хабенский) и его новый подчинённый, боевой лейтенант Журавлёв (Андрей Бурковский). Их сотрудничество начинается с операции по обезвреживанию преступной группировки.

По словам постановщика, главная интрига сериала состоит в психологическом противостоянии центральных персонажей: если для Журавлёва мир делится на своих и чужих, то Шумейко привык, что враг может быть обманчиво похож на него самого.

Атмосферу 1940-х удалось воссоздать в том числе благодаря кропотливому подбору локаций: ленту снимали на заводах в Подмосковье, которые сейчас не работают, а также в Морозовском городке на территории Твери.

Всего в сериале 16 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

«В её глазах» (Behind Her Eyes). С 17 февраля на Netflix

Ещё одной февральской новинкой Netflix стала британская адаптация одноимённого бестселлера Сары Пинборо. Книга вышла в 2017 году и успела завоевать любовь критиков и читателей. Роман возглавил рейтинги изданий Sunday Times и The New York Times.

Главная героиня — мать-одиночка Луиза. По сюжету она заводит роман со своим боссом-психиатром. Одновременно Луиза начинает дружить с его женой Адель. Обе героини хранят страшные секреты, и за счёт этого история трансформируется в настоящий триллер.

Действие мини-сериала уместилось в шесть эпизодов хронометражем около часа каждый.

«Племена Европы» (Tribes of Europa). С 19 февраля на Netflix

Немецкий кинематографист Филип Кох выносит на суд аудитории свои размышления о будущем мира. По версии Коха, в 2074 году Европа ещё не оправится от последствий таинственной глобальной катастрофы, которая произойдёт на рубеже 2020-х и 2030-х. На территории сегодняшних стран будет множество микрогосударств, которым предстоит бороться за господство.

Посреди всеобщей неразберихи два брата и сестра находят магический куб, содержимое которого может представлять угрозу для всего человечества. Артефакт хотят вернуть прежние владельцы, поэтому герои окажутся в центре масштабного противостояния.

Сериал снят на английском и немецком языках.

«Супермен и Лоис» (Superman and Lois). С 23 февраля на The CW

У Супермена новая важная миссия — отцовство. Чтобы подарить двум сыновьям радости и печали обычной жизни, Кларк Кент и его жена Лоис Лэйн возвращаются в Смолвилль. Паре предстоит встретиться со старыми знакомыми: первой любовью Кларка Ланой Лэнг, её мужем и их дочерью-подростком. Тем временем Супермен продолжает спасать всех вокруг, помогая тестю — генералу Сэмюэлю Лэйну.

К ролям Супермена и Лоис вернулись Тайлер Хэклин и Битси Таллок — ранее они примерили на себя эти образы в сериалах «Стрела», «Флэш» и других. В числе продюсеров картины — Грег Берланти («Старгёрл», «Бэтвумен») и Джефф Джонс («Старгёрл», «Чудо-женщина», «Аквамен»).