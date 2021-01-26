Гранит науки: тест RT о российских вузах

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RT
В 1755 году открылся Московский университет — первый классический российский университет. С тех пор система высшего образования в России неоднократно трансформировалась: создавались новые типы учебных заведений, изменялись правила приёма в них. К началу 1917 года в России существовало 11 университетов, а сейчас насчитывается порядка тысячи вузов. А что ещё вам известно о высших учебных заведениях России? Проверьте себя с тестом RT.
Гранит науки: тест RT о российских вузах
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

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