Гранит науки: тест RT о российских вузах

В 1755 году открылся Московский университет — первый классический российский университет. С тех пор система высшего образования в России неоднократно трансформировалась: создавались новые типы учебных заведений, изменялись правила приёма в них. К началу 1917 года в России существовало 11 университетов, а сейчас насчитывается порядка тысячи вузов. А что ещё вам известно о высших учебных заведениях России? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости

© Евгений Биятов