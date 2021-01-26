От создателей сериала: в Великобритании снимут документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Британская телесеть Sky, работавшая над популярным сериалом «Чернобыль» (2019), снимет документальный фильм о катастрофе 1986 года. В основу проекта лягут архивные кадры, а также свидетельства очевидцев аварии. Постановкой ленты под названием «Чернобыль'86» займётся лауреат новостной и документальной премии «Эмми» Джеймс Джонс. Создатели картины надеются, что ей удастся хотя бы отчасти повторить успех сериала. Премьера запланирована на 2022 год.

В Британии снимут документальный фильм о крупнейшей в истории атомной энергетики аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. Проект получил название «Чернобыль'86». Как сообщает Deadline, хронометраж картины составит 90 минут. Её премьера ожидается в 2022 году на телеканале Sky Documentaries.

В основу фильма войдут малоизвестные архивные кадры и свидетельства очевидцев. По задумке создателей проекта, все эти материалы помогут показать масштаб трагедии и героизм людей, пытавшихся предотвратить второй взрыв.

В качестве режиссёра и продюсера к картине присоединился Джеймс Джонс, лауреат новостной и документальной премии «Эмми» за одну из серий проекта «На передовой», освещающего внутренние и международные социально-политические события. Производством займутся компании Top Hat Productions и Sky Studios.

Создатели фильма надеются, что их новый проект хотя бы отчасти повторит успех популярного игрового сериала «Чернобыль», созданного американским телеканалом HBO совместно со Sky.

Над сценарием художественной пятисерийной ленты HBO и Sky работал Крэйг Мэйзин, ранее трудившийся над такими проектами, как «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III», «Поймай толстуху, если сможешь». Замысел фильма о Чернобыле появился у него ещё в 2014 году. Во время подготовки сценария Мэйзин консультировался со специалистами в области атомной энергетики, а также изучал свидетельства очевидцев аварии и других бывших советских граждан. С их помощью сценарист пытался максимально достоверно воссоздать жизнь в СССР.

Режиссёром сериала выступил Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Викинги»), центральные роли исполнили известные европейские актёры — Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли и Адам Нагаитис.

© Кадр из сериала «Чернобыль»

Премьера ленты состоялась 6 мая 2019 года в США, а в последующие дни сериал вышел ещё в ряде стран. Он сразу привлёк внимание широкой аудитории и получил преимущественно позитивные отзывы как критиков, так и зрителей, в том числе российских. Многие отмечали, что кинематографистам удалось убедительно воспроизвести атмосферу эпохи.

«Чернобыль» был номинирован на множество престижных наград и удостоился двух «Золотых глобусов» в номинациях «Лучший мини-сериал или телефильм» и «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале и телефильме» (Стеллан Скарсгард), двух премий BAFTA, а также десяти наград «Эмми прайм-тайм».

Рейтинг ленты на сайте Rotten Tomatoes по отзывам критиков составил 96% «свежести», а зрители присудили ей 98%. Средний балл сериала на IMDb — 9,4/10. Это позволило ему войти в пятёрку лидеров рейтинга телешоу с самыми высокими зрительскими оценками.

Ещё до премьеры сериала события на Чернобыльской АЭС неоднократно становились основой как документальных, так и игровых проектов.

Первый художественный фильм об аварии в Чернобыле — «Распад» — вышел в 1990 году. В центре сюжета — журналист, который становится свидетелем трагедии и пытается спасти свою семью. Лента вошла в программу Венецианского кинофестиваля и получила Золотую медаль президента Сената.

Ещё одна яркая работа на эту тему — фильм 2011 года «В субботу», поставленный Александром Миндадзе по его собственному сценарию. События в картине разворачиваются в течение первых суток после аварии, когда большинство людей не знали о произошедшем и жили обычной жизнью. Помимо российских кинематографистов в создании ленты приняли участие специалисты из Германии и с Украины. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Станислав Рядинский, Вячеслав Петкун и другие артисты. Картина была представлена в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля.

Также пользовался популярностью украинский мини-сериал 2013 года «Мотыльки» с Юрием Борисовым в главной роли. В центре этой ленты — романтическая история, которая разворачивается на фоне катастрофы.

Весной 2021 года ожидается премьера фильма Данилы Козловского «Чернобыль». Постановщик сыграл в нём пожарного Алексея, которому вместе с товарищами предстоит спуститься под реактор, чтобы предотвратить ещё один взрыв. Также в фильме задействованы Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, Филипп Авдеев и Николай Козак.