«Безумно смешной, с очень сильной энергией»: друзья и коллеги о стендап-комике Шаляпине

25 января стало известно о смерти стендап-комика и актёра Александра Шаляпина, известного по телепроекту Stand Up и ролям в ряде фильмов. По сообщениям СМИ, артист покончил с собой. Директор Шаляпина рассказала, что с весны 2020 года он страдал от депрессии. Кроме того, по словам друзей, Александр на протяжении долгого времени не мог справиться с алкогольной зависимостью.

В понедельник, 25 января, стало известно, что в Москве на 42-м году жизни скончался стендап-комик и актёр Александр Шаляпин. Тело артиста обнаружила его супруга. Согласно данным СМИ, комик покончил с собой. Как сообщает сайт 5-tv.ru, смерть Шаляпина наступила за 10—12 часов до обнаружения тела.

По словам директора артиста Марии Малякиной, её подопечный страдал от затяжной депрессии и пытался справиться с алкогольной зависимостью.

«Он находился в депрессии, жена всё подтвердила. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился», — рассказала Малякина телеканалу «Звезда».

Директор подчеркнула, что Шаляпин пребывал в депрессивном состоянии с весны 2020 года — тогда из-за пандемии коронавируса отменились его концерты.

«Просто в целом упадок. Он считал, что всё плохо. И из-за коронавируса тоже», — добавила она.

То, что у комика были проблемы психологического характера, телеканалу «360» подтвердил актёр Карен Арутюнов.

«Он же артист в первую очередь, и основная его деятельность — выступления. Он был ведущим корпоративов. Так как всё это в начале пандемии резко прекратилось, непонятно было, как в этом плане рынок пойдёт. Конечно, он начал загоняться... Плюс, находясь взаперти, в четырёх стенах — когда карантин был, — человек может начать пить и переживать. Ему нельзя было пить, но в итоге он сорвался», — заявил актёр.

Арутюнов добавил, что Шаляпин добровольно лёг в клинику, и его коллеги ждали возвращения артиста в январе, чтобы продолжить работу.

По словам друга покойного, клубного промоутера Андреаса, Александр Шаляпин долгое время страдал от алкогольной зависимости.

«У него была достаточно бурная молодость, он сам об этом говорил. У него были и наркотики, и алкоголь. Это всё отголоски оттуда, из его молодости. У него были проблемы с алкоголем. Его и в клинику клали несколько раз. Я думаю, он из-за этого недуга потерял много в том, что касается работы: его убрали из основного состава стендапа на ТНТ, который дал ему основную популярность», — заявил промоутер. Он также признал, что «к этому всё шло».

Произошедшее прокомментировали коллеги и друзья артиста. Так, актриса Екатерина Волкова в разговоре с RT сказала, что была на шоу Шаляпина и очень впечатлилась его талантом.

«Мы недолго были знакомы. Но, конечно, я в шоке от сегодняшней новости. Он был чрезвычайно талантливым молодым комиком, артистом... Безумно смешной, с очень сильной энергией... Таких уже не бывает, наверное. Я выражаю соболезнования жене, ребёнку, друзьям», — сказала Волкова.

Стендап-комик Денис Косяков в беседе с Newinform назвал произошедшее чудовищной новостью. «Вот он — путь стендап-комика. Рано или поздно для тебя всё становится несмешным», — сказал Косяков.

Стендапер Илья Соболев выразил своё отношение к смерти Шаляпина в Instagram.

«Берегите себя. Боритесь за свою жизнь. Не опускайте рук. Если нужна помощь, не бойтесь её просить. Саня, ты был классным комиком», — отметил Соболев.

Поклонники Шаляпина выражают соболезнования близким артиста в социальных сетях.

«Анастасия, я очень надеюсь, что у вас рядом есть психотерапевт. Это важно! Нужны силы — и много, но сейчас главное — специалист, который поможет», — обращается к супруге покойного одна из пользовательниц Instagram.

«Харизматичный, очень энергичный. Жаль... Пусть в другой жизни у вас всё сложится, как вы захотите», — добавляют в комментариях.

Актёр и кавээнщик

Российский актёр и стендап-комик Александр Шаляпин родился в Люберцах 6 мая 1979 года. Его артистический талант начал проявляться ещё в детстве — в школьной самодеятельности. А любовь Шаляпина к юмору и публичным выступлениям всегда собирала вокруг него много друзей: он развлекал их весёлыми историями.

После школы Александр Шаляпин учился на актёрском факультете Самарской государственной академии культуры и искусства. Тогда же он начал выступать в КВН.

Первая известность к Шаляпину пришла в середине 2000-х, когда он дебютировал в кино в ленте Петра Буслова «Бумер: Фильм второй». На его счету более 30 ролей в кино- и телепроектах, в их числе такие ленты, как «Каникулы президента», «Универ. Новая общага», «Женщины против мужчин», «Жуки», «Всё и сразу» и многие другие.

С 2010 года Александр Шаляпин начал выступать в стендапе. С 2012 по 2014 годы он был постоянным участником популярного телепроекта Stand Up.

С 2016-го артист также сотрудничал с Театром.doc. Он играл одну из ролей в спектакле «Актёры», который представляет собой нечто среднее между стендапом и традиционным драматическим театром.

Много лет Александр Шаляпин работал ведущим развлекательных мероприятий. Также он пробовал свои силы в теле- и радиопередачах. В 2011 году он победил в номинации «Альтернативная пародия» международного фестиваля пародий и юмора «Большая разница».