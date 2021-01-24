Классики детской литературы: тест RT о Маршаке и Чуковском

Корней Чуковский и Самуил Маршак были одними из самых известных детских писателей в Советском Союзе. Сказки про 12 месяцев, доктора Айболита и Бармалея с детства знакомы практически всем в нашей стране. По произведениям Чуковского и Маршака снимали мультфильмы и кино, их книги до сих пор переиздаются. А насколько хорошо вы помните стихотворные строки и факты биографии этих писателей? Проверьте себя с тестом RT.

РИА Новости