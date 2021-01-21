«Псы государевы»: тест RT об опричнине

С 1565 по 1572 год Русское царство было поделено Иваном Грозным на две части, одна из которых называлась опричниной. Эта часть страны находилась в прямом управлении царя: на ней действовало особое войско, известное как опричники. Они боролись с врагами Ивана IV — зачастую столь жестокими методами, что само слово «опричнина» стало синонимом террора. Что ещё вы вспомните об этом периоде русской истории? Проверьте себя с тестом RT.

Репродукция эскиза «Сад князя Жемчужного» — декорации к опере П.И. Чайковского «Опричник»

РИА Новости

© А. Свердлов