«Деформируется психика ребёнка»: в России запретили аниме «Тетрадь смерти»

Суд в Санкт-Петербурге признал запрещёнными в России японское аниме «Тетрадь смерти» и третий эпизод сериала «Инуяшики». Присутствовавший на заседании эксперт объяснил, что в лентах присутствуют сцены, которые пропагандируют самоубийства и могут оказать негативное влияние на психику юных зрителей. Комиксы и сериал «Тетрадь смерти» требовали запретить ещё в 2013 году после трагической смерти школьницы. Однако тогда экспертиза выявила, что проекты популярной франшизы не оказали влияния на состояние подростка.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещёнными в России японское аниме «Тетрадь смерти», а также третий эпизод сериала «Инуяшики». Как сообщает ТАСС, иск с соответствующим требованием был подан прокуратурой в декабре 2020 года.

По данным прокуратуры, в сериалах присутствует натуралистическое изображение смерти людей, а также сцены насилия, психического и физического, и эпизоды, демонстрирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Некоторые фрагменты сериалов были показаны на заседании, по результатом которого суд объявил о решении удовлетворить иск.

Присутствовавший в зале эксперт объяснил, что подобные сцены пропагандируют самоубийства и могут оказать негативное влияние на психику ребёнка.

«Согласен, что демонстрация переизбытка насилия на экране... фактически ведёт к тому, что деформируется психика ребёнка. Дети впечатлительны, мультфильмы через эмоции действуют как раз на подсознание... Здесь мы видим все элементы манипуляции массовым сознанием», — цитирует эксперта ТАСС.

Интересно, что комиксы и сериал «Тетрадь смерти» требовали запретить ещё в 2013 году — после того как в одном дворе было обнаружено тело школьницы. В её комнате нашли несколько томов комиксов популярной серии. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Тогда по инициативе общественного фонда «Уральский родительский комитет» было проведено исследование произведения на предмет его возможного воздействия на психологическое состояние погибшей. Спустя год эксперты заключили, что «Тетрадь смерти» не оказала на психику подростка никакого влияния и не могла подтолкнуть её к самоубийству.

Серия японских комиксов «Тетрадь смерти» публиковалась в еженедельном журнале манги Weekly Shonen Jump с декабря 2003 года по май 2006-го. Всего вышли 108 глав, которые были объединены в 12 книгах.

В центре сюжета — японский школьник Ягами Лайт. Однажды к нему в руки попадает тетрадь, которая оказывается магическим артефактом, созданным для убийства людей. Ягами решает проверить действие тетради и записывает в неё имя преступника. Спустя несколько секунд тот умирает от сердечного приступа. Тогда герой задаётся целью спасти мир от зла и жестокости и становится виновником целой серии убийств. Это привлекает внимание правоохранительных органов, которые поручают поиски Ягами опытному детективу.

Манга была экранизирована. Одноимённый аниме-сериал выходил в эфир местного телевидения с июня 2006 года. Вскоре ленту показали и в других азиатских странах, а в конце 2000-х сериал также вышел в США и Европе.

«Тетрадь смерти» пользовалась популярностью аудитории и завоевала большое количество поклонников по всему миру. Её рейтинг на сайте IMDb — 9/10. Российские зрители также высоко оценили ленту: на основе оценок почти 100 тыс. пользователей портала «Кинопоиск» её рейтинг составил 8,6.

В 2007 году по мотивам «Тетради смерти» была создана компьютерная стратегическая игра, получившая несколько продолжений.

Также история противостояния школьника и детектива легла в основу серии полнометражных игровых фильмов, снятых японскими кинематографистами. Премьера первой части состоялась летом 2006 года. Проект был представлен на ряде крупных смотров, в числе которых — Брюссельский международный фестиваль фильмов в жанре фэнтези, научной фантастики и триллеров. Лента заработала в кинотеатрах $29,6 млн и получила высокие оценки как критиков, так и зрителей: её рейтинг на сайте Rotten Tomatoes — 78% и 85% соответственно.

В ноябре 2006 года вышел второй фильм серии. Он превзошёл первый по кассовым сборам (почти $48 млн) и был также тепло встречен аудиторией (80% «свежести» согласно оценке критиков и 83% по отзывам зрителей портала Rotten Tomatoes).

Остальные фильмы серии, вышедшие в 2008-м, 2016-м и 2017 годах, оказались менее успешными.

Ещё одним проектом, созданным в рамках франшизы «Тетрадь смерти», стал одноимённый мюзикл, впервые представленный в Японии в 2015 году. Музыку для постановки написал американский композитор Фрэнк Уайлдхорн, работавший над рядом бродвейских шоу.