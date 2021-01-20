Акулы из стали: тест RT о подводном флоте России

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RT
В 2021 году исполняется 115 лет с того момента, как Николай II выделил в отдельный класс кораблей субмарины. За это время подводный флот России прошёл долгий путь от подлодок с небольшой глубиной погружения до огромных подводных крейсеров стратегического назначения с атомными ракетами на борту. А что ещё вы знаете об истории этого типа кораблей? Проверьте себя с тестом RT.
Акулы из стали: тест RT о подводном флоте России
  • © REUTERS/Andrei Pronin

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